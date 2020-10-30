歐疫情新一波 全法國再封城最少一個月

法國周三新增逾3.6萬宗確診及244人死亡，單日死亡人數已達自4月以來最高。馬克龍發表電視演說，今波疫情超出之前悲觀的預測。他承認早前在巴黎及其他主要城市實施宵禁未能遏止疫情，強調「若我們什麼也不做，數月內最少增加40萬人死亡」。目前全國入住深切治療病房患者逾3000人，令醫院病牀面臨爆滿，馬克龍警告到11月中旬重症患者會增至近9000人。

馬克龍宣布全國封城一個月，民眾如因工作、就醫、購買生活用品等原因離家出行須填寫證明表格，允許探望安老院，但社交聚會被禁止。有別於3月時的封城，幼稚園和中小學將繼續開放，大學將關閉並網上授課，工廠、農場及部分公共服務部門繼續運作。馬克龍說：「經濟不能停止或崩潰。」他表示，會每兩周評估一次情况，若疫情受控，會重開一些商店，尤其在聖誕節期間。

德局部封城 英料每日10萬人染疫

德國周三亦宣布11月2日起局部封城，直至月底，酒吧及餐廳只准外賣，但學校仍然開放。英國同樣疫情嚴峻，周三新增逾2.4萬宗確診及310人死亡。倫敦帝國學院研究指出，英格蘭疫情傳播迅速，每9日就倍增，估計現時每日近10萬人染疫。

（法新社/BBC/金融時報）

（抗疫新階段）