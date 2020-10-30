法刀漢教堂恐襲3死 消息指女子遭斬首 疑兇呼「真主偉大」

尼斯市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）表示，疑兇犯案後被警開槍制服，他被捕後仍不斷高呼「真主偉大」。警方稱，案中3人死亡，其中兩人在教堂被殺，包括一名教堂看管人，另一人逃到附近酒吧躲避後傷重死亡。路透社引述警方消息稱，死者中一名女子被斬首，法新社則報道最少一人被割喉。埃斯特羅西稱，是時候「徹底消滅我們國土上的伊斯蘭法西斯主義」，並稱今次教堂施襲者手法與本月16日巴黎市郊中學教師帕蒂（Samuel Paty）遇害案相似，帕蒂當日被斬首殺害。法新社引述調查消息稱，疑犯是一名21歲突尼斯男子，名叫奧薩維（Brahim Aoussaoui），9月底才循意大利蘭佩杜薩島進入歐洲，完成新冠病毒檢疫隔離後，10月初抵達法國。

法國總統馬克龍昨就教堂襲擊案在巴黎出席危機會議，之後飛往尼斯了解情况。他宣布將增派士兵保護法國重要場所，包括禱告地點和學校。尼斯2016年亦曾發生恐襲，當時一架重型貨車在國慶日撞向人群，導致84人死亡；數日後，諾曼第一名神父遭極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）追隨者割喉殘殺。

半月第二宗 反恐級別升至最高

今次是法國不足兩周內發生第二宗斬人案，教師帕蒂疑因在課堂展示諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，本月中被校外遭一名穆斯林車臣裔青年斬首。這宗血案掀起言論自由爭議，馬克龍聲言捍衛言論自由，不會放棄刊登諷刺漫畫，並譴責伊斯蘭暴力及分離主義，他的言論惹來中東多個穆斯林國家批評，並引發杯葛法國貨浪潮。馬來西亞前首相馬哈蒂爾在Twitter發表爭議言論，宣稱法國人「在歷史上殺死幾百萬人，許多都是穆斯林，因此穆斯林有權利憤怒和殺死幾百萬法國人，以報復過去的大屠殺」。但他強調穆斯林整體上不採用「以眼還眼」的法律，法國也不應如此，聲言法國應教其人民去尊重他人感受。

（路透社/法新社/BBC）