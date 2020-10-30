最高院允兩游離州延郵寄投票 利民主黨

新任大法官巴雷特未參與

最高法院上周一（19日）已駁回共和黨的請求後，共和黨欲推翻下級法院延長賓夕法尼亞的郵寄投票點算安排，於是再要求最高法院審理案件。最高法院周三作出決定，法官表示不會趕在11月3日大選前裁定此案，即維持下級法院的判決，允許賓夕法尼亞延長接收郵寄選票的期限至選舉日之後3天。

至於北卡羅萊納州，最高法院同日駁回特朗普陣營的請求，裁定北卡羅萊納州可在大選投票日結束後9天內，繼續接收郵寄選票，並點算在內。法院發言人發聲明稱，獲特朗普提名的新任保守派大法官巴雷特，鑑於沒足夠時間檢閱相關文件，因此沒參與兩案裁決。

最高法院保守派大法官阿利托（Samuel Alito）表示，「有強烈的可能性」賓夕法尼亞州法院的裁決違反美國憲法，應該在大選日前作出檢視，「但我情非得已地作出結論，已沒有充裕時間在大選日前決定這個問題」。民主黨人則對美國郵政署能否及時處理大量郵寄選票表示擔憂。

（路透社）

（2020美國大選）