專家：害羞選民影響未必如想像

選舉分析機構「庫克政治報告」的沃瑟曼（David Wasserman）指出，民調分析網站RealClearPolitics在2016年選前最終的平均數顯示，希拉里在全國範圍以46.8%對43.6%領先特朗普，最終她以48.2%對46.1%贏得普選票，差距其實不大，沒有證據表明有大批「害羞的特朗普選民」（shy Trump voters）拒絕向民調透露真正屬意的人選。

全國層面大致準確 州級民調偏差

惟他分析2016年大選和2018年中期選舉，發現州級民調低估共和黨在中西部和佛羅里達、以及民主黨在西南部的支持，一大因素或是民調難以觸及的選民，即身兼多份工作、沒固網電話或語言不通的人在各州都不同，例如上中西部難接觸的選民較大機會是白人和傾共和黨，西南部則是拉美裔、年輕人和傾民主黨。

民調不可能百分百準確，但今年多項因素有助提升可靠度，首先拜登的優勢較希拉里大和穩定，而且猶豫不決的選民較少。在上屆大選，猶豫不決的選民似乎壓倒性地傾向特朗普，尤其是游離州白人和工人階級。另外，2016年州級民調沒就教育程度作修正亦是一大失誤。有大學學歷者通常較沒有的選民更願意回應電話訪問，後者傾向支持特朗普。《紐約時報》的民調專家以當年全國民調為例，指針對教育程度加權與否，可使希拉里的優勢相差多達4個百分點。

土炮民調：特朗普曲奇銷量拋離拜登

無論如何，上屆大選在許多人心中留下烙印，尤其是民主黨人，如眾議員克利弗（Emanuel Cleaver）所說：「每當我（對民調）變得太高興，都會打自己一巴掌。」各地的現場感亦可能與民調有落差，如賓夕法尼亞州民調顯示拜登領先，但《紐時》記者走訪該州郊區，發現支持特朗普的宣傳品鋪天蓋地。有麵包店出售分別支持特朗普和拜登的曲奇，成「土炮民調」，該店老闆稱有特朗普支持者遠道從西弗吉尼亞州而來，特朗普兒子埃里克（Eric Trump）亦有光顧，至今售出1.8萬塊特朗普曲奇，拜登曲奇則只有逾3300塊。

（NBC/紐約時報）

（2020美國大選）