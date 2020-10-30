「鐵鏽帶」游離州成關鍵戰場 拜登重建藍牆 特朗普爭勝路窄

3關鍵游離州 拜登形勢有利

「鐵鏽帶」（rust belt）主要指賓夕法尼亞、俄亥俄、密歇根和威斯康星等曾因工業繁榮一時，如今卻已褪色的中西部或東北部州份。這些地區的藍領工人傳統上投向民主黨，故除了印第安納（即副總統彭斯的出身州份）較傾向共和黨，和傳統游離州俄亥俄外，大多是民主黨的票倉。但在上屆大選，特朗普意外在賓夕法尼亞（20張選舉人票）、密歇根（16）和威斯康星（10）險勝，美國傳媒形容這是藍牆（blue wall，藍色代表民主黨）被攻破。

4年後的今日，特朗普力爭再次攻下這3州，但民調顯示形勢不利。根據RealClearPolitics綜合各大民調的周三（29日）早上更新數據，特朗普在威斯康星（落後6.4個百分點）、賓夕法尼亞（3.8）和密歇根（8.6）皆明顯落後拜登。拜登只要守住希拉里上屆勝出州份，再重奪威、賓、密3州即可勝選。

特朗普鄉郊選民支持度降

《紐約時報》按自家跟錫耶納學院研究所（SCRI）合作在密歇根州做的民調（23至26日），發現特朗普在白人選民陣營的支持度明顯下降。4年前，票站出口民調顯示，特朗普在獨立選民和高學歷白人的範疇佔輕微優勢，加上在低學歷白人全面佔優。但紐時/錫耶納民調顯示，只有33%的高學歷白人選民稱會投給特朗普，遠少於拜登的60%，在獨立選民陣營，特朗普同樣以37%對44%落後，在鄉郊地區以外的所有選區都是拜登佔優。即使是低學歷選民，特朗普也只有54%支持度，低於上屆出口民調的62%。

底特律北部市郊選民薩頓（Robert Sutton）向《紐時》稱，自己上屆投給特朗普，如今後悔改以郵寄投票予拜登。這名從通用汽車退休的74歲長者說：「拜登不是我原來之選，但我肯定不喜歡特朗普。他（特朗普）行事的方式、他說出的謊言、那些欺凌行為，我可以一直數說。」

主攻賓夕法尼亞 藉拜登失言搶分

特朗普如今寄望賓夕法尼亞，一來支持度差距沒威斯康星和密歇根那麼明顯，二來拜登此前辯論稱將推動石油業轉型和改為使用潔淨能源，被理解為對化石能源政策的失言，亦令特朗普有牌可打。特朗普前往賓夕法尼亞的次數遠多其他游離州，包括周一在該州連開3場造勢集會，足以證明其重要程度——特朗普要贏得大選的可能路徑中，大部分都包括攻下賓夕法尼亞這一條件。如未能攻下賓夕法尼亞，特朗普則必須在佛羅里達和北卡羅萊納取勝，再搭最少兩個游離州，但他在佛州和北卡都民調落後。

賓夕法尼亞的格局是兩大城市費城和匹茲堡偏向民主黨，但鄉郊地區普遍保守。特朗普如今寄望保住上屆贏得的工人階級民主黨選民，尤其是他似乎在大城市的市郊形勢不太妙。拜登則意外周一臨時亮相費城，明言希望重建「藍牆」，並嘗試藉白宮幕僚長梅多斯有關新型冠狀病毒疫情的失言反擊，又再諷刺特朗普是帶領美國民眾通過疫情考驗的「最差總統」。

另外，費城有警察槍殺黑人男子後連續兩日爆發示威，當局實施宵禁。特朗普不忘抽水拉票，周二宣稱「費城被支持拜登的激進者撕碎」，拜登周三回應稱，認為示威權利完全合法和合理，「但沒有搶劫的藉口」。

（紐約時報/金融時報）

（2020美國大選）