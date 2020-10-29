研究：北冰洋甲烷開始「解封」

英國《衛報》周二（27日）報道指，專家乘坐俄羅斯研究船「R/V Akademik Keldysh」，於拉普捷夫海350米深處探測到有高濃度甲烷。他們在150公里長、10公里闊斜坡範圍的6個觀測點中，發現有氣泡從沉積物中釋放，例如一個觀測點的約300米深處就錄得甲烷濃度達每公升1600納摩爾（nanomole，摩爾是描述物質的量的國際單位之一，1納摩爾等於10億分之一摩爾），比海洋及大氣處於平衡狀態下的水平高400倍。科學家發現，大多數氣泡都溶解在水中，但地表的甲烷水平也達到正常水平的4至8倍。

6觀測點錄高濃度甲烷 恐加劇暖化

北極地區的斜坡沉積物含有大量冰封的甲烷和其他氣體，被稱為「水合物」。甲烷在20年內導致氣候暖化的影響，較二氧化碳強80倍。船上首席科學家、俄羅斯科學院的謝米列托夫（Igor Semiletov）表示，偵測到陸架斜坡釋放甲烷水合物相當重要，因為它有可能帶來嚴重氣候影響。

報道指，導致此情况的最有可能原因是大西洋的溫暖洋流入侵北極東部地區；而這「大西洋化」是人為引起的氣候破壞所驅動。研究團隊成員、斯德哥爾摩大學科學家古斯塔夫松（Orjan Gustafsson）稱，東西伯利亞斜坡的甲烷水合物系統已被擾亂，並會持續下去。

研究人員強調，他們的發現仍屬初步，有待他們返航後確認甲烷釋放的規模、分析數據和刊文於獲同行評審的期刊時才有定論。

（衛報）