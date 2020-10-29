德下周關戲院餐廳 商舖10平方米限1人

默克爾昨日表示，所有戲院、劇場、餐廳和酒吧都要關閉，酒店只可為有需要、非旅遊人士提供住宿服務；其他店舖可維持營業，但要確保每10平方米只可以容許1人；私人聚會上限為兩個家庭共10個成員。默克爾又說，將會向受影響商家提供經濟支援，小型公司可獲得75%收入補助。當地傳媒引述文件稱，有關措施旨在遏制疫情，讓聖誕期間民眾的聯誼和經濟活動不會受廣泛限制。

個案飈憂缺醫護：如伸手擋雪崩

德國周二（27日）新增約1.14萬宗病例，經濟部長阿爾特邁爾警告稱，個案到本周末可能會日增2萬宗。巴伐利亞州兩個疫情嚴重的地區已實施封城，當地學校、幼稚園和託兒所關閉，民眾要有合適理由才可離開住所。不過，疫情相對較輕的州份對會進一步打擊經濟的限制措施則感到不滿。圖林根州（Thuringia）州長拉梅洛（Bodo Ramelow）較早時已表明不支持默克爾的「輕量版封城」。

德國醫院病牀及呼吸機尚未出現短缺，但深切治療及急救醫學跨學科協會（DIVI）主席讓森斯（Uwe Janssens）指出，更大的問題是缺乏醫護人員處理可能急增的深切治療患者。巴伐利亞州羅森海姆（Rosenheim）衛生部門主管希爾（Wolfgang Hierl）稱，開始對病例急升的情况感到難以控制：「就像察覺到將迎來雪崩，但你站在那裏伸出雙手嘗試阻擋。」

法國擬收緊防疫措施 周三宣布

在疫情更嚴重的法國，總統馬克龍周三會發表電視講話，預計將宣布進一步限制民眾活動，但相信不會像3至4月幾近全面封城般嚴格。有法國傳媒及電台引述消息稱，馬克龍認為有需要全國封城4星期，這建議可能在周四交由國會表決。據法新社報道，法國周二單日錄得523宗新冠死亡個案，為4月以來新高，總死亡人數增至3.55萬，在歐洲僅次於英國及意大利。

（法新社/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）