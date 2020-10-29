拜登攻「紅州」 特朗普聚焦上屆「勝地」

金融時報：突顯拜登陣營樂觀

拜登周二到訪自1992年支持克林頓後一直推舉共和黨總統候選人的喬治亞州拉票，周五再到特朗普2016年以逾9個百分點差距勝出的艾奧瓦州；其副手賀錦麗周五則會到另一共和黨傳統票倉得州拉票。民調網站RealClearPolitics的數據顯示，拜登在艾奧瓦州領先特朗普1.7個百分點，而在喬治亞州，雙方幾乎平手，拜登在得州則暫時落後特朗普3個百分點。

《金融時報》報道稱，分析家指民主黨陣營到訪這些在競選開始時認為難以奪取的州份，突顯拜登陣營在大選前數日對於勝選的樂觀程度。

在多個民調中落後的特朗普，行程則主要集中在上屆大選勝出的州份，如周二到訪密歇根、威斯康星和內布拉斯加州，周三則往亞利桑那及希拉里上屆勝出的內華達州拉票，周四會再到北卡羅萊納州。

賓夕法尼亞爆反警暴示威

至於被視為重要游離州份之一、有20張選舉人票的賓夕法尼亞，當地大城市費城周一（26日）發生患有躁鬱症27歲黑人男子被警員擊斃案件，觸發民眾持續示威。在種族歧視、警暴問題成為本屆大選焦點議題下，這宗案件或對選舉結果造成影響。

（路透社/金融時報）

（2020美國大選）