提前投票創新高 點算程序兩黨爭持 特朗普促如期揭盅 商界唱反調

提前投票多民主黨人 共和黨人近期積極

連月質疑郵寄投票公信力的特朗普周一在Twitter稱，選舉官員「必須在11月3日得出最終結果」，再度宣稱郵寄選票有「重大問題」，該貼文其後被加上「誤導」標籤。他翌日向記者重申應在大選日宣布勝出者，斥「點票長達兩周是完全不恰當」。佛羅里達大學「美國選舉計劃」統計，全國截至周二已有逾7000萬人提前投票，其中逾4700萬是郵寄投票。提前投票的選民中近五成為民主黨人，共和黨人佔近三成；數據亦顯示最近幾周，兩黨選民在提前親身投票的差距正收窄，顯示共和黨人提前投票比例開始增加。

分析普遍預期提前投票的民主黨人會較共和黨人多，後者傾向親身投票，在現行點票程序下，這或令初步點票結果偏向特朗普，但隨着郵寄選票獲點算，形勢或倒向民主黨總統候選人拜登。由於處理郵寄選票需時，而且部分州規定大選日才可開始處理郵寄選票，專家估計需要數天以至數周才有最終結果。民主黨人和民權組織主張放寬限制，包括要求點算在11月3日或之前取得郵戳、但之後才送抵的選票，共和黨則主張限制郵寄投票，針對相關安排的官司持續。

卡瓦諾提「翻轉結果論」 自由派大法官反駁

最高法院日前裁定，游離州威斯康星不可點算11月3日選舉結束後收到的郵寄選票，特朗普提名的保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在意見書寫道：「若數以千計的郵寄選票在大選後流入，有可能翻轉選舉結果，（嚴格執行接收郵寄選票的期限）是為免引起混亂或不當行為的猜疑。」民主黨人質疑其意見書支持特朗普對郵寄投票的攻擊，自由派大法官卡根（Elena Kagan）在不同意見書（dissent）中亦反駁，完成點算所有有效選票前，都不會有「翻轉」結果之說。加州大學爾灣分校選舉法專家哈森（Richard Hasen）認為，卡瓦諾所謂「不當行為的猜疑」展示出「特朗普式思維」，又稱其意見書意味民權組織和民主黨人在未來的選舉訴訟形勢不利。

面對大選後或出現的亂象，各界採取不同行動。美國商會、商業圓桌會議（Business Roundtable）與另外6個商界游說組織罕有發表聯合聲明，強調即使在正常情况下，確定結果亦需要時間，促所有人支持聯邦和州法律規定的程序，並對美國長久以來和平且公正的選舉保持信心。在最高法院的裁決後，威斯康星的民主黨競選團隊亦改促選民提早親身遞交選票，勿依賴有可能延誤的郵政服務，以免選票因未能及時送抵選舉部門而作廢。

（路透社/紐約時報/金融時報/衛報）

（2020美國大選）