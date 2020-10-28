研究：月球向陽面首發現水 整體分佈勝預期

水不限存在於月球陰影處

第一篇研究論文由霍尼鮑爾（Casey Honniball）為首的美國太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心團隊發表，他們根據波音747SP飛機改裝的「平流層紅外天文台」（SOFIA）觀測月球的太陽照射面，在南半球的「克拉維於斯」坑洞（Clavius Crater）探測到水分子。NASA此前曾發現月球表面存在某種形式的氫，但無法確認是水抑或其近似物「羥基」。這次探測數據顯示，水「被困」在月球表面的土壤，濃度為百萬分之100至412。根據論文，探測到的水可能儲存在月球表面如玻璃般的物質中或是晶粒之間，這些玻璃般物質或晶粒能在惡劣環境中對水起保護作用。

第二篇研究論文中，美國科羅拉多大學博爾德分校海恩（Paul Hayne）的團隊用數學模型，分析NASA月球勘測軌道飛行器所攝的月球照片，相信直徑小至1厘米的微型冷阱（cold trap）數量比原以為的多一倍，相當於4萬平方公里。陽光無法照射該區域，氣溫低至零下184℃，任何彗星或小行星撞擊所產生的水分都能凝結成冰長存。研究結果顯示，月球上可能蘊藏水冰的區域普遍，讓人更易取得、採掘與分析。

倘能從月球上提取水冰或任何水分，將有利人類進一步在月球建立基地或定居。而了解月球上的水分佈和特性，亦是美國制定的重返月球計劃——「阿耳忒彌斯」探月計劃——的關鍵，計劃目標在2024年將首名女太空人和1名男太空人送上月球，並於2028年在月球上建立可持續落腳點，使其最終成為人類登陸火星的「中轉站」。

（中新社/中央社/The Verge）