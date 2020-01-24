比利時新冠重災 醫護染疫照返工 BBC：列日市1/4醫護染病

按歐洲疾病預防控制中心（ECDC）數據，比利時近兩周每10萬人有1390.9名新確診者，超過此前人均感染率歐洲第一位國家捷克的每十萬人之中有1379.8人感染。而同期比利時的新冠死亡率，為每10萬人之中的5.8人，為僅次捷克的歐洲第二嚴重。

比利時公共衛生研究所（Sciensano）周二報告，過去一周日均有逾1.3萬宗新病例，每十萬人計的人約增幅在兩周間增加了一倍。比利時日均有逾500人入院，目前留醫總數5260人，當中809人在深切治療病房。該國對抗新冠病毒部門的發言人周一稱，若增幅趨勢不變，該國的深切治療病房將於兩星期內爆滿，「我們的深切治療病房將在兩周達2000名病人，那是我們的最大容納量。」

一省半數警察染疫停工 師生感染增逾倍

疫情重災區列日市因每3名病人就有一人屬新冠病人，BBC報道指該市染病醫護人員佔總數約四分之一。列日市10間醫院需已確診而沒有病徵的醫護人員繼續工作。比利時醫學協會負責人說，他們別無選擇，否則醫療系統就會崩潰。比利時國防部長透露，軍方準備動用1500人往醫院與護理院協助。

全國一個月逾2300名警察受感染。截至10月19日在家檢疫的警員有557人。列日市所在列日省警隊約五成人無法執勤。學校授課情况亦不理想。有村校校長稱，半數教師生病或接受隔離。上周四官方數據顯示，10月中旬該國全法語教育系統中，師生感染個案增逾一倍。法語教育部遂決定延長11月初的秋季假期，並擬於周四開會，討論假期後應否全面遙距授課。

比利時衛生部長日前警告國內疫情已接近「海嘯等級」。惟政府為免衝擊經濟，拒應專家呼籲實施封鎖，只下令餐飲停業。疫情最嚴重的法語區當局下令民眾由晚上10時至早上6時留在家裏，學生遙距上堂，周二將研究額外措施。首都布魯塞爾則要求健康室和泳池關閉，商店晚上8時關門，強制民眾在公眾地方戴口罩，為期至11月19日。

意國「加辣」控疫 引爆示威

此外，意大利政府為遏止疫情，再度實施嚴格限制措施，周一起關閉娛樂場所一個月，酒吧食肆每日營業至晚上6時，觸發民眾不滿。米蘭、都靈、那不勒斯周一爆發示威，有抗議者縱火燒電車、投擲燃燒彈等，引發防暴警察發射催淚彈。

香港增列比利時為「高風險地區」

因應全球疫情嚴峻，香港特區政府早前將13個指明地區列入「高風險地區」，包括法國、印度及英國等地。食物及衞生局局長陳肇始昨指出，比利時將於11月3日起加入該名單。從相關地區入境者必須出示新冠病毒檢測陰性結果，以及證明已預訂酒店作14天隔離等。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/BBC）

（抗疫新階段）