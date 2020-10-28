選戰官司屢惹爭議 衝擊最高院公信

【明報專訊】外界關注今年大選會否重演2000年鬧上美國最高法院才能勉強解決的局面，亦是為何巴雷特的極速任命備受爭議的原因。最高法院今年已最少九度就涉及選舉投票資格或方式作出簡單的緊急判決，大多缺乏可供參考的判辭。這種風氣正是由特朗普政府經常尋求緊急申請所帶起，但法律專家擔心，最高法院講求以理服人，經常發布缺乏判辭的判決，反有自損公信力之虞，隨時令大選充斥更多爭端。
9宗選舉緊急判決 大多乏判辭
《紐時》專跑最高法院線的記者利普塔克（Adam Liptak）指出，自從4月起，最高法院已最少九度就選舉爭議作出判決——但與其說是判決，不如說是未簽名作實的命令；它們大部分連半句解釋都沒有，只為回應緊急申請，迅速發出指令，並無完整簡報或口頭答辯。上述9宗案例涉及亞拉巴馬、南卡羅萊納和得州的缺席投票，以及佛羅里達數十萬名被定輕罪者或被禠奪投票權的情况，皆可能對最終選舉結果有深遠影響。
得州大學法律教授弗拉德克（Stephen I. Vladeck）上周在專門跟進最高法院議題的網站Scotusblog撰文，直指問題是在特朗普任內徹底爆發，現屆政府在掌政3年半間作出36宗緊急判決申請，遠多於小布殊和奧巴馬的各8次（合計共16年時間）。
隨着巴雷特加入最高法院，大法官的組合更向保守派傾斜，令共和黨人在選舉規則相關案件取得有利判決的機會增加，但非絕對，有如上周最高法院對關鍵游離州賓夕法尼亞的郵寄投票作出裁決，指即使沒有清晰郵戳，選舉日之後3天內收到的選票都會計算在內。問題是最高法院在選舉點票等爭議時沒有明確解釋，未來大選潛在爭議爆發時也可能不會有，隨時引起更多政治爭議。
有專家建議，最高法院可先作裁決，稍後再補上理由，不但有助下級法院在選舉案件採取正確標準，增加法院在公眾眼中的正當性，也可約束大法官作出相似判決。
（紐約時報/紐約雜誌/CNN）
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