選戰官司屢惹爭議 衝擊最高院公信

9宗選舉緊急判決 大多乏判辭

《紐時》專跑最高法院線的記者利普塔克（Adam Liptak）指出，自從4月起，最高法院已最少九度就選舉爭議作出判決——但與其說是判決，不如說是未簽名作實的命令；它們大部分連半句解釋都沒有，只為回應緊急申請，迅速發出指令，並無完整簡報或口頭答辯。上述9宗案例涉及亞拉巴馬、南卡羅萊納和得州的缺席投票，以及佛羅里達數十萬名被定輕罪者或被禠奪投票權的情况，皆可能對最終選舉結果有深遠影響。

得州大學法律教授弗拉德克（Stephen I. Vladeck）上周在專門跟進最高法院議題的網站Scotusblog撰文，直指問題是在特朗普任內徹底爆發，現屆政府在掌政3年半間作出36宗緊急判決申請，遠多於小布殊和奧巴馬的各8次（合計共16年時間）。

隨着巴雷特加入最高法院，大法官的組合更向保守派傾斜，令共和黨人在選舉規則相關案件取得有利判決的機會增加，但非絕對，有如上周最高法院對關鍵游離州賓夕法尼亞的郵寄投票作出裁決，指即使沒有清晰郵戳，選舉日之後3天內收到的選票都會計算在內。問題是最高法院在選舉點票等爭議時沒有明確解釋，未來大選潛在爭議爆發時也可能不會有，隨時引起更多政治爭議。

有專家建議，最高法院可先作裁決，稍後再補上理由，不但有助下級法院在選舉案件採取正確標準，增加法院在公眾眼中的正當性，也可約束大法官作出相似判決。

（紐約時報/紐約雜誌/CNN）