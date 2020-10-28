選前任命大法官 特朗普先贏一仗 48歲巴雷特宣誓就任 參與審理選戰訴訟

參議院以52票贊成對48票反對，正式確認任命保守派女法官巴雷特，出任第115任最高法院大法官。民主黨議員全體投反對票，緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）亦投反對票，她是唯一倒戈的共和黨人。這次投票是最少150年來，首次在沒有得到任何少數黨的支持下確認任命最高法院大法官。

巴雷特﹕獨立於政治個人喜好

48歲的巴雷特同日傍晚到白宮宣誓，由最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）主持儀式，巴雷特在儀式上宣稱會獨立於總統和國會來履行職務，「我將在沒有任何恐懼或偏愛的情况下展開工作，並且獨立於政治部門和我的個人喜好。」在現場見證巴雷特宣誓的特朗普稱，「這對美國、美國憲法及公平公正的法治來說，都是重要的一天。」

距離今屆美國大選投票日11月3日僅8天，特朗普完成在任期內提名第3名最高法院大法官的工作。巴雷特於周二作第二場宣誓儀式，由最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）主持，她完成宣誓即正式上任。

巴雷特上任後，最高法院保守派和自由派大法官比例將變成6比3，預計她會參與審理多個游離州，包括賓夕法尼亞和北卡羅萊納是否延長郵寄投票截止時限的事宜（表），並參與奧巴馬醫保案件的裁決。外界普遍認為巴雷特將會在最高法院為保守派投票，審理選舉相關事宜勢成焦點。

以關鍵游離州威斯康星州為例，該州上月獲地方法院同意延遲缺席投票的點票時限6天，但最高法院周一（26日）推翻地方法院的裁決，不允許該州點算在11月3日選舉結束後收到的郵寄選票，預料裁決對選舉有一定影響。2016年特朗普僅以些微差距在威斯康星州勝出，路透社/Ipsos周一民調顯示，拜登在該州以53%對44%的優勢領先特朗普。民主黨人質疑若不延長有效選票的截止日期，威斯康星將有超過10萬名選民被剝奪投票權。

另一游離州賓夕法尼亞州面對同樣情况。最高法院上周一（19日）駁回共和黨的上訴，保守派的羅伯茨「倒戈」，在4對4票下最終裁定維持原判，即允許賓夕法尼亞延長接收郵寄選票的期限至選舉日後3天，裁決被視為對民主黨人有利。

郵寄投票「截票日」官司矚目

賓夕法尼亞共和黨人上周五（23日）再要求最高法院受理此案，力阻郵寄投票點算延期的安排，希望在選舉日前作出決定，令巴雷特的一票顯得相當重要。特朗普在2016年大選中僅以4.4萬票之差在賓夕法尼亞州險勝，美國選舉資訊網站「美國選舉計劃」數據顯示，截至上周六（24日）已有140萬賓夕法尼亞人提交郵寄選票，其中大多數是由註冊民主黨選民寄出。

觀乎巴雷特擔任聯邦上訴法院法官的裁決紀錄，並沒涉及任何與選舉有關的裁決，目前不清楚她對選舉法的立場，而她早前在大法官確認聽證會上，曾表明她接受提名非為聽從特朗普的吩咐。民主黨人認為應增加最高法院的席位，拜登上周表示將成立一個兩黨小組，旨在研究最高法院的改革。

（BBC/金融時報/路透社/CNN）