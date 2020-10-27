智利重新制憲公投 近八成支持票通過

明年選出制憲會議 一年研議內容

現行憲法於1980年智利獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）執政時通過，被視為經濟、社會不平等的禍根。智利去年10月因為反對地鐵加價，引發大規模反政府示威，政府最終同意舉行公投決定是否修憲。政府原定今年4月舉行廢憲公投，惟因新冠病毒疫情影響，改至10月25日。

公投問智利人兩條問題：是否希望有新憲法？希望由什麼組織草擬？周日已點票結果顯示，78％選票贊成廢憲，以及主張由選舉選出所有制憲成員，且要男女比例均等。

全國各地不少民眾得悉公投結果後上街慶祝。在聖地亞哥，民眾的歡呼聲與車輛響咹聲混雜，還有人點燃煙花和跳舞，氣氛高漲如同節慶。與20歲女兒一同上街慶祝的婦人努涅斯道：「我從未想像過，我們智利人能為這個改變而團結起來。」58歲貝克爾稱，舊憲源於沒有表述自由、沒有集會自由的軍事統治，根本非法。

中間偏右總統皮涅拉（Sebastian Pinera）讚揚公投是「智利人和民主的勝利」，「團結戰勝了分裂，和平戰勝了暴力」，他呼籲舉國同心協力，使新憲成為「團結、穩定、未來的偉大框架」。

（BBC）