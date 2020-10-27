專家：法國錯誤聚焦 未解歧視難遏暴力

世俗主義法規被視針對穆斯林

法國多年來堅持「世俗主義」傳統。法國1905年通過法律，確立政教分離原則，即國家對宗教保持中立，確保公民的宗教自由。不過世俗主義在法國的實踐，引起不少爭議，例如近年法國政府發布的部分禁令，被視為針對穆斯林社群。

早於2004年，法國頒布法例，禁止在學校內佩戴有宗教色彩的飾物，包括穆斯林面紗。2010年法國通過另一項法案，禁止婦女穿戴遮蓋全臉的面紗。去年，當法國運動零售商迪卡儂（Decathlon）計劃推出穆斯林女性的運動頭巾時，衛生部長比贊（Agnes Buzyn）公開稱不樂見推廣這類商品，因為這與法國的世俗價值有矛盾。教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）亦曾表示不希望女性穿戴頭巾。

另一方面，因主流社會潛意識的偏見，移民後代在求職過程中往往被忽視。學者卡魯伊（Hakim El Karoui）認為這些事件都導致法國穆斯林社區出現「分離主義」現象，特別是第三代移民，少數族裔存在身分認同問題，他們不覺得自己是法國人，而伊斯蘭填補了身分空缺。

（華盛頓郵報）