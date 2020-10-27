專家：法國錯誤聚焦 未解歧視難遏暴力

【明報專訊】法國總統馬克龍銳意改革國內伊斯蘭教的運作方式。本月初他聲言要立法打擊「伊斯蘭分離主義」，在法國教師疑遭激進者斬首後，改革的問題變得更迫切，目的顯然是保障法國人免受進一步攻擊，但是這種手法似乎無助解決恐怖主義衍生的暴力問題。專家普遍認為，法國政府沒有正視法國穆斯林的異化問題和所受系統性歧視，尤其是聚居近郊「隔離區」（ghetto）的穆斯林，反而試圖影響擁有1400多年歷史的伊斯蘭教，這才是導致部分穆斯林變得激進和暴力的根本原因。
世俗主義法規被視針對穆斯林
法國多年來堅持「世俗主義」傳統。法國1905年通過法律，確立政教分離原則，即國家對宗教保持中立，確保公民的宗教自由。不過世俗主義在法國的實踐，引起不少爭議，例如近年法國政府發布的部分禁令，被視為針對穆斯林社群。
早於2004年，法國頒布法例，禁止在學校內佩戴有宗教色彩的飾物，包括穆斯林面紗。2010年法國通過另一項法案，禁止婦女穿戴遮蓋全臉的面紗。去年，當法國運動零售商迪卡儂（Decathlon）計劃推出穆斯林女性的運動頭巾時，衛生部長比贊（Agnes Buzyn）公開稱不樂見推廣這類商品，因為這與法國的世俗價值有矛盾。教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）亦曾表示不希望女性穿戴頭巾。
另一方面，因主流社會潛意識的偏見，移民後代在求職過程中往往被忽視。學者卡魯伊（Hakim El Karoui）認為這些事件都導致法國穆斯林社區出現「分離主義」現象，特別是第三代移民，少數族裔存在身分認同問題，他們不覺得自己是法國人，而伊斯蘭填補了身分空缺。