馬克龍言論掀中東反法浪潮 穆斯林不滿「多番侮辱」 多國超市下架貨品

約旦、卡塔爾和科威特部分超市過去兩日已將法國貨下架，包括美髮美容產品、牛油和果醬等。由超過70家企業組成的科威特「消費者合作社聯會」上周五發出杯葛指令，稱要回應法國對穆罕默德的「多番侮辱」。

悼被害教師 馬克龍捍衛諷刺漫畫

科威特去年從法國的進口價值2.55億第納爾（約65億港元）貨品。法國盟友卡塔爾，兩間連鎖超市Al Meera及Souq Al Baladi也宣布抵制法國貨。卡塔爾大學上周五宣布無限制押後法國文化周舉行，因法國「蓄意對伊斯蘭及其標誌無禮」。沙特網民呼籲抵制法國超市家樂福成為網上熱門話題第二位。與此同時，利比亞、加沙和敘利亞北部近日亦爆發反法國示威。法國外交部周日發表聲明，稱這些杯葛呼籲毫無理據，應立即停止，指所有針對法國的攻擊都是由少數激進者推動。

在發生教師被殺案前，馬克龍本月初宣布計劃實施更嚴厲法例，打擊國內「伊斯蘭分離主義」，並稱在法國約600萬穆斯林人口中，少數有「反社會」的危險，又形容「伊斯蘭是當今在全球陷入危機的宗教」。這番言論隨即惹來國內穆斯林抨擊。馬克龍上周三（21日）出席本月16日被殺中學教師帕蒂（Samuel Paty）的追思會時，稱帕蒂被殺是「因為伊斯蘭主義者想奪去我們的未來」，強調法國「不會放棄我們的漫畫」。他周日在Twitter發文再度捍衛法國世俗主義價值，寫道：「我們不會屈服，永遠不會。我們本着和平精神，尊重所有分歧，我們不接受仇恨言論，並捍衛理性辯論。」

馬克龍的言論激怒阿拉伯國家，科威特外長周日會見法國駐當地大使，譴責教師帕蒂被殺案的同時，強調法國政府需避免侮辱宗教及煽動仇恨和種族主義的政治言論。

土耳其籲國民加入抵制

土耳其和巴基斯坦也指控馬克龍不尊重信仰自由及邊緣化法國數百萬穆斯林。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）周日批評馬克龍鼓勵展示諷刺穆罕默德漫畫，是攻擊伊斯蘭教。土耳其總統埃爾多安周日再次批評馬克龍的伊斯蘭言論，促對方應接受「精神檢查」，法國已召回駐土耳其大使抗議。埃爾多安昨日更呼籲國民杯葛法國貨。

（BBC/路透社/金融時報）