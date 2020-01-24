州政府主宰選規 「壓制選民」損民主 郵寄投票疫下急增添變數 學者：共和黨設限圖助選情

【選民篇．系列二之二】

明報記者 羅睿琪

美國憲法條文規定國民不論族裔及性別，其投票權利均受保障，不過制定投票規則的權力掌握在州政府手中。以往有州政府藉由設置投票門檻，如要求繳交投票稅、出示駕駛執照等特定身分證明，甚至只讓猜中糖果數量的選民投票等方式，藉以限制少數族裔等弱勢族群的投票權利。美國國會1965年通過《投票權法案》（Voting Rights Act），規定聯邦監察各州選舉是否涉歧視等問題，嘗試遏止暗中打壓選民、操控選舉的做法。此法案成效甚彰，被視為歷來最有效保障公民權利的法案，其中密西西比州，1964年至1969年間黑人選民的投票率便由6%飈升至59%。

乏聯邦監察 選民歧視不絕

不過美國最高法院2013年裁定因選舉環境改變，法案已無必要實施，決定廢除，令壓制選民的情况重現。羅伯特伍德約翰遜基金會（RWJF）2017年調查顯示，非裔選民在選舉過程中遭受種族歧視的可能性是白人的4倍，拉美裔及原住民分別是3倍及2倍。布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）2018年公布的調查亦發現，2012至2016年間9個有壓制選民劣迹的州份以不可靠的理據大量刪去選民名冊上的登記人，例如2016年阿肯色州便要求撤銷逾7700名曾干犯重罪者的選民資格，但當中有人根本從未被定罪，或早已獲法院批准恢復投票權。

今屆大選因應新冠病毒疫情，郵寄投票大增，恐成打壓目標。美國全國廣播公司（NBC）今年8月做的民調指出，約三成選民將採用郵寄投票，大多是民主黨支持者。爭取連任的特朗普多番質疑郵寄投票可致舞弊，尋求加緊限制。特朗普任命的美國郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）6月上任後亦大幅調整郵政運作，包括減少郵箱數目、限制加班員工時間、縮短郵局營運時間等，恐影響各州處理郵寄投票效率，有關措施終在爭議聲中叫停。

投票安排掀兩黨訴訟戰

由共和黨控制州份則在選前紛紛改變票站等安排。得州州長阿博特（Greg Abbott）本月初突然以防止選舉舞弊為由，宣布該州每縣只可設一個郵寄選票收集點，恐令有意提前投票者不便。自2013年增加近200萬選民的喬治亞州投票站亦減少了10%，在今屆有大量選民提前投票、以免投票當日人多混亂增加感染風險下，有選民向CNBC憶述輪候5小時才得以進入票站，但由於當時投票時間已結束，只能以臨時選票投票，直言覺得憤怒又焦慮，「我不曉得自己的一票會否獲計算在內」。民主黨人則在上屆僅以數萬票落敗的賓夕法尼亞及威斯康星入稟，要求延長郵寄投票截止時間，以免大量選票因派遞延誤不被點算，另外該黨亦尋求免去要求選票必須副簽或須額外添加信封保密等規則，以免不熟悉規則的選民，尤其是少數族裔與長者的選票無辜作廢，暫待最終上訴結果。

政治操控選舉 選民失信心

巴爾的摩大學法律學者韋利（Kim Wehle）指出，對選民的打壓往往是各州有系統地控制選舉規則所致，包括票站數目、點票規則、如何保留選民資格等，完全是政治操作的結果。她直言，在疫情下郵寄投票對民主共和兩黨的選民均有利，但特朗普陣營的策略卻是試圖令選民對投票卻步以期獲勝，種種令選民對選舉失去信心的做法令人民無法藉選票授權，將蠶食民主政制。

（2020美國大選）