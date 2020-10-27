卡塔爾機場檢棄嬰 逼女客脫褲檢查捱轟

多哈飛悉尼 最少13澳洲人被查

事發於本月2日，但直至近日有受影響澳洲女性公開談及事件始曝光。當日機場人員得悉廁所有棄嬰後，為追查生母身分，從不同航班上要求女性下機。法新社引述多哈一名消息人士說，官員強迫相關女性接受侵入式身體檢查，「基本上就是強迫她們接受抹片檢查」。澳洲第7頻道新聞網（Channel Seven）報道，下機接受檢查的女性包括最少13名澳洲人，她們在跑道上的救護車內接受檢查；法新社指出，另有包括最少一名法國女性被迫檢查。

同機乘客：有被查者事後哭泣

其中一班受影響客機上的男乘客巴貝克（Wolfgang Babeck）稱看到女乘客再上機時，很多人都很傷心，一名年輕女子更哭起來。他引述有女性稱她們被要求脫掉下半身衣服，接受女醫生檢查。另一名60多歲澳洲女子米爾斯（Kim Mills）表示，相信因其年紀而最終沒被檢查，但她稱當時相當害怕，雙腿都在顫抖。

事件影響部分航班起飛，其中一班從多哈飛往悉尼的卡塔爾航空QR908班機，最後延誤4小時才出發。涉事機場事後在聲明中稱，醫護人員向機場人員表示非常關注該名剛生產完的女性健康，要求在她離開之前找到她，因此要求曾到過發現棄嬰區域的女士助查。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）周一表示，政府極度關注事件，批評是極度冒犯和令人不安，會在聽取卡塔爾當局解釋後，作出下一步行動，又稱已為受影響女性提供協助。卡塔爾暫未回應事件，但其外交部長預計本周會書面向澳洲外長交代。事件中的棄嬰身分昨日仍未明。

（BBC/衛報/法新社）