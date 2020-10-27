紐時：特朗普團隊向《華爾街日報》推銷拜登子醜聞

朱利亞尼轉向《紐郵》供料

早在10月初，白宮內部人士認為特朗普團隊需要一個「營救方案」扭轉選情。《紐時》引述消息報道，當時與特朗普長子唐納德關係密切的紐約公關人員施瓦茨（Arthur Schwartz）、白宮律師赫施曼（Eric Herschmann）及前白宮副顧問巴桑蒂諾（Stefan Passantino）曾在弗吉尼亞州召開會議，商討對策。3人把特朗普連任的希望寄託在《華爾街日報》白宮記者本德（Michael Bender）身上。

3人把拜登兒子亨特的黑材料發給本德，包括一些亨特商業活動的電郵，以及博布林斯基（Tony Bobulinski）的電話。博布林斯基自稱是亨特前商業合伙人，稱願意在《華爾街日報》公開指控拜登一直知道其兒子的生意往來，並從中獲利。

本德把資料轉交同事阿雷迪（James Areddy）和杜赫倫（Andrew Duehren），阿雷迪採訪了博布林斯基，還開始撰寫文章。特朗普團隊滿心期待這份保守派報章會公開事件。不過後來出現變化，前紐約市長、特朗普的私人律師朱利亞尼突然把相關資料交給《紐約郵報》。

爆料者自行轉發聲明

《華爾街日報》華盛頓分部的編輯嘗試查證一個核心問題，到底這些文件或博布林斯基能否證明拜登參與兒子的業務活動，或拜登兒子有否拿家族的名字作交易。

前白宮首席策略師班農透露，特朗普原預計《華爾街日報》於上周一（19日）刊登報道，但該報當日未有大事報道。博布林斯基周三（21日）晚自行把聲明發給多間新聞媒體，右翼的布萊巴特新聞（Breitbart News）刊登了出來。翌日，在最後一場總統辯論開始前夕，博布林斯基向傳媒宣讀聲明，闡明對拜登參與其兒子的生意交易的指控。

華爾街日報：未證拜登參與

在總統辯論結束後，《華爾街日報》刊登一篇簡短文章，是阿雷迪和杜赫倫的報道，提及博布林斯基未能證明指控，該報審查公司紀錄顯示，拜登沒有扮演任何角色。被問到記者處理這則新聞的手法，《華爾街日報》總編輯默里（Matt Murray）表示：「我們嚴謹可信的新聞工作說明了一切。」

（紐約時報）