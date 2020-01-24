白宮幕僚長：新冠似流感 不擬控疫 市場憂疫情飈救市方案難產 道指一度跌逾800點

梅多斯周日早上接受有線新聞網絡（CNN）訪問，被主持追問解釋政府無法遏止疫症大流行時，他說：「我們不準備控制疫情。我們要去控制的是獲取疫苗、治療和別的紓緩範疇。因為這只是一種像流行性感冒的具傳染性病毒。」

紐約州長斥特朗普「未戰而降」

民主黨總統候選人拜登隨即針對這番話，指摘特朗普政府「放棄保護美國人民的基本職責」，他在聲明中說：「這確認了特朗普總統從這場危機一開始就顯而易見的策略：扯白旗投降，希望不予理會，病毒便自然消失。可是病毒沒有跑掉，它不會。」紐約州長科莫批評特朗普在抗疫方面「未戰而降」。

美國累計逾857萬確診、逾22萬人死亡。周日的單日新冠病毒確診個案雖回落至6.3萬餘宗，但上周六接近9萬，連續兩天刷新單日個案紀錄。與此同時，全國38州俱見相關入院人數飈升，連副總統彭斯身邊都有50歲幕僚長肖特（Marc Short）等最少5名助手在這選舉關鍵時刻染病，標誌舉國均受疫情困擾。

《華盛頓郵報》引述知情人士報道，副總統辦公室中人曾提出白宮醫生應發聲明指出肖特確診，但受幕僚長梅多斯等人阻撓。及至上周六消息披露，梅多斯強調彭斯競選活動是「必要」工作，且會確保他會維持社交距離和除了演說時都會戴口罩，因此彭斯可繼續競選活動。

彭斯在幕僚確診後的病毒檢測呈陰性，身為白宮冠狀病毒特別工作組負責人的他沒有隔離檢疫，周日反而如期往北卡羅萊納州拉票，周一還擬到國會主持巴雷特（Amy Coney Barrett）的大法官提名表決。白宮把彭斯視為等同警察、急救人員等，被疾控中心（CDC）指引定義的「必要（工作）人員」。

梅多斯在節目中回應質疑，說彭斯「不止是競選，他是在工作」。他又為不公布白宮誰人確診，辯稱是「個人資料」：「除非是副總統或總統，或者與他們非常接近的人，否則公開不是我們通常要做的，那會使人受傷害。」

（法新社/彭博社/華盛頓郵報）