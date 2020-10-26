捲賄賂逃稅醜聞 打壓勞工留污名

三星集團是少數禁止設立工會的韓國企業。韓國工會組織昨論述李健熙的生平功過，便直批他打壓工會。而漠視勞工權益的著名例子，就是牽涉數百職工的「白血病事件」。

三星電子旗下生產半導體、LCD的工場自1990年代迭現罹患白血病、稀有病、流產等異常狀况的職工，惹起質疑和索償訴訟，可是三星一直否認工作環境與工人致癌有關，且以商業機密為由，拒絕披露生產過程中使用了什麼化學物質，使外界難以研判患病與生產工序的關係。直至2018年11月，三星電子才正式承認責任，道歉及宣布賠償追溯至1980年代的受害人。

另外，李健熙曾兩度受檢控定罪。其一是1995年被控賄賂總統盧泰愚；1996年罪成，翌年獲特赦。另一是2008年被控逃稅、違反信託、瀆職、非法債券交易等，2009年被判囚3年；可是繫獄僅4個月，總統李明博就予以特赦，讓他恢復國際奧委會（IOC）委員身分，協助國家爭取2018年冬奧主辦權。

李健熙擴大家族生意，鞏固了以財閥為首的經濟結構，被社會批評損害中小企生存空間等不良影響。對此李健熙回應說：「自幼在生意人的家裏長大學習做生意，從未聽過利益共享，也不理解。」

（綜合報道）