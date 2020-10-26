李健熙病逝 三星資產繼承惹關注 韓國首富久病卧牀 享年78歲

李健熙2014年5月在家中因急性心肌梗塞昏迷入院，之後沒有公開露面，三星也沒有特別公布其狀况。昨日發出訃聞後，捲入賄賂前總統朴槿惠的國政壟斷案的52歲三星集團「太子」、三星電子副會長李在鎔，於昨傍晚戴着口罩，率子女等踏入首爾三星醫院的靈堂。李家周三（28日）將為李健熙舉行私人喪禮後出殯。有報道指其遺體很可能葬於三星集團旗下的龍仁愛寶樂園。

設「心戰室」規劃發展 打造三星王國

李健熙1942年1月9日生於慶尚南道大邱，有5個姊妹和兩個哥哥。11歲被送往日本留學，在早稻田大學校商學院畢業後，赴笈美國華盛頓大學攻讀工商管理碩士。1966年回國，在三星旗下的電視台東洋放送和外父的《中央日報》工作。1987年，創辦三星集團的父親李秉喆逝世。他接管家族企業，因有違長子承傳積習，曾衍生爭產風波。惟集團之能衝出韓國，正是其功。

三星集團周日的聲明道：「李會長富遠見，把三星集團由一方企業，改革為領導世界的創新工業巨擘。他的遺產將長存。」

李健熙在1993年有「除了妻兒，什麼都可變」的管理名言及預言「將進入超薄顯像管電視機嵌於牆壁上的時代」。他設立集團「心戰室」未來戰略室，統籌規劃企業發展路向，又重視培育人才。三星在他的主持下擴充業務，成為遍及工、商、地產、服務、科研，乃至軍工等行業，擁有62間子公司的龐大企業。公司總市值從9000億韓圜躍升至2014年的近319萬億韓圜（2.2萬億港元），公司資產增長逾70倍達575.1萬億韓圜（3.95萬億港元）。三星出口額由佔韓國總出口的13.3%增長到28.2%。李家亦取代了現代集團的鄭家，躍為韓國第一大財閥。

淨資產1614億 股份遺產稅料逾700億

三星周日的聲明沒有談到承繼問題。李健熙為持有集團4.18％股權的最大個人股東。彭博億萬富豪指數估計，其淨資產達207億美元（逾1614億港元）。《福布斯》估算為209億美元。《華爾街日報》報道，估計李健熙股份可涉高達60％的遺產稅。按路透社計算，單是股份遺產稅就約達10.6萬億韓圜（728億港元）。

（路透社/彭博社/華爾街日報/韓聯社/朝鮮日報/KBS）