樂見特朗普「反華」 美籍華裔微信拉票

「不想華人把共產主義帶到這裏」

特朗普常斥「中國病毒」，又揚言中國要為疫情付出代價。這些言論在美國一些亞裔眼中，並不覺得攻擊他們，因為在一些亞裔社區中，反共和反華情緒已深深扎根。部分華人認同對中國實施制裁，認為符合美國利益，有華人樂見北京政府遭到抨擊，尤其是那些因為對中國幻想破滅而來到美國的人。文華（Wen Hua，音譯）就是其中一人，她最近在其居住的弗吉尼亞州挨家挨戶敲門為特朗普拉票。她說自己在1997年香港回歸前移民到美國，「我不喜歡一些美籍華人試圖把社會主義或共產主義帶到這裏。他們可以搬回中國」。

57歲美籍華裔男子明道（Ming Dao，音譯）約30年前來到美國，近年積極替特朗普拉票。過去兩年，他在微信建立最少10個群組，以「美國人支持特朗普總統」等命名，用以接觸其他華裔選民。微信在美國僅300萬用戶，他們主要為中國移民。

民主黨「積極平權」損華裔利益

華裔支持特朗普的原因與特朗普其他支持者相同，在密蘇里州等候當局批出綠卡的31歲工程師Tian說：「美國的保守文化與我們父母和祖父母的文化非常相似。人們重視家庭，提倡勤奮工作，反對許多現代觀念，例如同性戀和性自由。」加強種族多元的「積極平權」（Affirmative action）政策，亦令保守派華裔選民投向共和黨和特朗普，該政策為民主黨支持，在大學招生上令黑人和拉美裔受惠，讀書成績普遍較佳的華裔認為有損他們入讀大學機會。（金融時報/mercatornet）

（2020美國大選）