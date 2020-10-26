銀髮族不滿抗疫表現 共和黨「票倉」生變

65歲以上選民 拜登領先20百分點

CNN本月7日發布民調顯示，65歲或以上選民支持拜登和特朗普的比例分別為60%及39%；全國廣播公司/《華爾街日報》本月初發布的民調結果相似，長者選民中62%支持拜登，支持特朗普僅35%。在多個關鍵游離州，特朗普的長者票看來也告急，《紐約時報》/Siena在9月底至10月初在賓夕法尼亞州所做的民調顯示，拜登在長者選民中的支持度領先11個百分點；WDIV/底特律新聞本月初民調更發現，拜登在密歇根州長者選民中支持度領先近30個百分點。

特朗普上屆輕易贏得佛州長者的支持，其長者得票大勝希拉里17個百分點，惟疫情令今屆情况有變。早在投票日一個月前，75歲佛州選民祖登（Barbara Suden）已投票給拜登，強調「Anyone but Trump」（即什麼人當美國總統都比特朗普好）。祖登稱，支持拜登的主因是她不滿特朗普處理新冠病毒疫情手法。她說，自己自3月以來鮮有離家外出，「若疫情處理得更好，我們不會有這問題。雖然我們仍會有新冠病毒個案，但不會這麼肆虐。我認為很多長者都有這種感覺，我的朋友都很害怕」。

佛州五分之一居民為65歲以上，該州迄周日錄得逾77萬宗確診，是全國每10萬人感染數目第三高，近1.5萬人染疫亡，當中逾三分之一為安老院的院友或員工。

保守派長者續撐特朗普「經濟牌」

縱使有長者不滿特朗普抗疫手法，但仍有一定數目的年長選民力挺他，當中許多是保守派，74歲奧蘭多退休居民卡蘭德羅（John Calandro）表示，相信其退休社區The Villages的居民仍強烈支持特朗普，稱數百居民曾在周末為染疫的特朗普康復祈禱。卡蘭德羅說：「新冠病毒已嚇怕了很多人，但長者往往非常了解強勁經濟的重要性。我有信心長者會再支持特朗普，並意識到強勁經濟是許多事情的最佳防衛。」

（金融時報/紐約時報/nbc）

（2020美國大選）