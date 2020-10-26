年輕選民左右大局 考驗兩黨動員力 對兩候選人乏興趣 投票率低成隱憂

【選民篇．系列二之一】

明報記者 湯曉慧

今屆大選首次由40歲以下年輕人主導投票，他們佔選民中的近四成，其中Z世代中18至23歲的合資格選民佔10%，較2016年大選增加4個百分點。反之嬰兒潮或更老一代，選民比例由2000年的68%下降至現時不足40%。年輕一代在種族上更多元，皮尤研究中心指出，60多歲人口中近四分之三是白人，但20歲以下只有一半是白人。年輕少數族裔的政治影響力在南部太陽帶州份（Sunbelt States）尤其顯著，得州44％選民是拉美裔或黑人，但在40歲以下選民中，少數族裔佔了逾半；亞利桑那州31%選民為拉美裔，當中44％為40歲以下。包括喬治亞和佛州在內8個州，40歲以下選民超過一半為非白人。

40歲以下選民佔四成 少數族裔影響力增

千禧和Z世代的學歷亦較上一輩高，皮尤研究中心指出，嬰兒潮一代約25%人擁大學或以上學歷，千禧世代這一比例為39%。女性的教育程度更顯著提高，千禧世代中，43%女性擁有大學學位，比男性高7個百分點。2018年中期選舉，共和黨在郊區鐵票縣表現一敗塗地，主要是擁有大學程度的千禧一代女性討厭特朗普。年輕人關心的議題也與年長選民不同，他們認為政府應做更多解決社會問題、支持同性婚姻、認為氣候問題是人類活動造成、黑人受到不公平待遇等。

綜合以上因素，不難發現千禧和Z世代遠較嬰兒潮一代左傾，他們更可能投票給民主黨。不過皮尤8月一項調查顯示，18至29歲選民強烈支持現任總統特朗普和民主黨候選人拜登的比例都極低，前者為10%，後者為11%。雖然67%的18至29歲受訪者自稱屬於拜登或傾向拜登陣營，但仍有30%表示肯定或很可能投票給特朗普。哈里斯民調（Harris Poll）8月的調查顯示，18歲至39歲受訪者中，59%稱寧願活在社會主義國家，也不願活在資本主義國家，這比例較去年升了9個百分點，這意味中間派的拜登可能得不到年輕選民熱烈支持。

無奈撐拜登：可助重拾正軌

來自威斯康星州的23歲民主社會主義者利曾伯格（Olivia Litzenberg）稱，拜登肯定會降低年輕選民的動力，「你不會看到我們四出為拜登敲門拉票」。自稱跨性別人士的她說，若要在特朗普治下生活多4年，「將直接損害我的生活水平……拜登是『重回正常』的選擇，但正常糟透了」。利曾伯格的21歲伴侶韋斯特法爾（Pamela Westphal）稱左翼進步派領袖桑德斯未能成為總統候選人，警醒了許多年輕人，覺得「體制辜負了他們」，她認為民主黨的投票率將受打擊，「我沒見過多少年輕人對拜登極狂熱，但我見過狂熱支持特朗普的年輕人。若特朗普再獲勝，我不會感到震驚」。惟同樣來自威斯康星的26歲特拉維斯（Ben Travis）在上屆大選投票給特朗普，今屆正猶豫是否再投給他，因其不滿特朗普應對新冠疫情及反種族主義示威的手法。

Z世代選民佔整體10% 成關鍵

千禧世代向來不熱中政治，Z世代中大多數都未達法定投票年齡，因此他們對選舉影響力往往被忽視，上屆大選18至24歲選民的投票率只有43%，65歲或以上有71%。不過2018年中期選舉，18至24歲年輕人投票率較上一屆大增16個百分點至36%。關注年輕人政治力量組織Rock the Vote網上選民登記平台，今年已處理了90萬個登記，相較2016年同時段為50萬個。該組織認為，黑人弗洛伊德之死很可能激起年輕人投票，他們對特朗普的厭惡超越了其他幾代人。

縱使Z世代只佔選民的一成，但《金融時報》駐北美記者沃爾德邁爾（Patti Waldmeir）指出，今屆選情激烈，若能動員這10%出來投票，將可左右結果。

（經濟學人/金融時報）

（2020美國大選）