幕僚長染新冠 彭斯檢測陰性續拉票

【明報專訊】美國副總統彭斯的發言人奧馬利（Devin O'Malley）上周六（24日）表示，彭斯的幕僚長肖特（Marc Short）確診感染新型冠狀病毒，而彭斯夫婦同日檢測呈陰性，健康良好，將按原定行程繼續拉票。《紐約時報》則引述消息稱，另有3名幕僚染疫，令外界再次質疑白宮防疫規定是否存在漏洞。
奧馬利稱，彭斯雖被視為密切接觸者，但諮詢白宮醫療團隊後決定不隔離，會遵守美國疾病控制及預防中心（CDC）「必要人員」指引，包括密切監察病徵及和其他人同場必須戴口罩等，並繼續原定日程。彭斯原定周日及周一分別往北卡羅萊納州和明尼蘇達州出席競選活動。消息人士向《紐約時報》稱，肖特上周六確診，另有3名彭斯幕僚感染。彭斯的高級政治顧問奧布斯特（Marty Obst）上周初亦確診，但未知他最後一次接觸彭斯是何時。
白宮接連有高層官員染疫引發外界關注。有消息人士稱，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）曾嘗試阻止爆發確診的消息公開。梅多斯發言人未有回應。總統特朗普周日（25日）抵達安德魯斯空軍基地時稱已得悉消息，稱肖特正接受隔離，「他會沒事的」。
（華爾街日報/紐約時報/CNN）
（2020美國大選）
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