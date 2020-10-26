埃爾多安：馬克龍要精神檢查

為看待伊斯蘭立場爭拗 法召回大使

埃爾多安在中部城市開塞利（Kayseri）發表電視演說，指摘馬克龍作為國家元首而不明白宗教自由，質疑其對伊斯蘭教及穆斯林的立場有問題，「應接受精神檢查」，又稱預期他2022年大選中無法連任。埃爾多安亦就阿塞拜疆和亞美尼亞在存在主權爭議的納卡地區爆發衝突一事，批評法國在背後有所動作，包括為亞美尼亞提供武器等，導致阿塞拜疆出現災難和被佔領情况。土耳其在衝突中支持阿塞拜疆，但否認曾指派數百計敘利亞民兵支援阿國。

法國隨即宣布召回土耳其大使，料將與馬克龍商討今次事件。有法國總統府官員批評埃爾多安的言論不可接受，強調侮辱不能解決問題，要求埃爾多安在兩個月內改變中東地區的政策方針，因為從各種角度看來其政策均構成危險。官員亦表示，對土耳其呼籲阿拉伯國家杯葛法國產品的言論表示關注。法國輿論普遍認為，召回駐外大使是罕見的外交舉動。法國BFM電視台亦稱，法國召回駐土耳其大使在現代法土外交關係史上應屬首次。

（BBC/衛報/法新社/路透社）