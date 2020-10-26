成立75周年 聯國推動國際合作困難重重

BBC分析指出，聯合國成立75周年正值新冠病毒疫症在全球肆虐，疫情讓聯合國轄下機構世界衛生組織（WHO）面對嚴峻挑戰。美國作為聯合國主要成員國，自今年初疫情爆發以來，美國總統特朗普多次批評世衛處理疫情不當，指控世衛沒有第一時間傳達病毒危險性。特朗普更於7月宣布退出世衛，以及美國停止向世衛撥款。

專員倡重建道德權威

另一方面，特朗普上台執政後，美國已先後退出聯合國人權理事會、《巴黎協定》以及「伊朗核協議」，美國種種舉動對聯合國及多邊主義帶來威脅。

面對新的國際形勢，引起改革聯合國的討論，但改革必須在各成員國團結一致的情况下才能實現。聯合國秘書長古特雷斯承認聯合國仍存在缺點，例如他此前提出全球停火的倡議，以保障衝突地區的平民免受新冠疫情影響，但聯合國安理會遲遲未有通過相關決議，因為美國和中國各有意見，互不讓步，導致決議草案陷入僵局。前聯合國人權事務高級專員侯賽因（Zeid Ra'ad al Hussein）認為聯合國需要重建道德權威。

（BBC）