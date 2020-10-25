斥華損印太穩定 美派新巡防艦進駐

稱中國非法捕魚騷擾鄰國船隻

奧布萊恩（Robert O' Brien）表示，美國提倡「自由與開放的印太區」，會跟區內志同道合的國家捍衛基於規則的國際秩序。他強調美國是太平洋大國，中國「非法、未經報告與未經監管」的捕魚行動，以及對在印太其他國家專屬經濟區作業船隻的騷擾，威脅美國與太平洋鄰國主權，並危及區域穩定，美國政府——包括美國海岸防衛隊——對反制這些「破壞穩定與惡意行為」的努力是至關重要。

奧布萊恩亦稱海岸防衛隊會持續現代化並加強巡防能力，以保護美國國家利益與區域合作伙伴利益。為此，海岸防衛隊將部署最少兩艘新一代快速反應巡防艦在西太平洋執行安全任務，包括漁業巡防、近海監視，以及與離岸監控和執法能力有限的地區伙伴協作，並確保航行自由。

他又說，為增強美國在印太區的能力與影響力，海岸防衛隊計劃在下個財政年度評估在美屬薩摩亞設立快速反應巡防艦基地的可行性，如果成事，美國可能進一步深入在南太平洋部署。

美國經常指控中國派軍方船隻隨同漁船到其他國家捕魚，違反國際法。今年7月，國防部長埃斯珀稱中國在之前幾個月在南海進行一系列壞行為，包括擊沉一艘越南漁船、騷擾馬來西亞開發油氣田和中國漁船在軍方護航下進入印尼專屬經濟區。

（路透社/法新社/中央社）