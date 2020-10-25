大馬元首今商首相提案 料涉頒緊急狀態

消息：只停國會政治活動

馬來西亞昨日新增1228宗確診個案，是爆發疫情以來新高。慕尤丁政府原定下月初向國會提交預算案，但能否獲大多數支持成疑。據報他向阿卜杜拉提請頒布緊急狀態令，惟只暫停國會和政治活動，不影響經濟活動，亦不會實施宵禁。王室昨日聲明確認慕尤丁「提出數項在特別內閣會議決定的提案」，阿卜杜拉將跟其他統治者會面磋商。聲明強調阿卜杜拉「深明國家政府有需要繼續應對疫情的威脅」，呼籲民眾保持冷靜，避免作出或引起混亂和擔憂的猜測。

《星報》報道，王室統治者將於當地時間今日下午2時半召開特別會議，但屬非正式，只有9位世襲統治者出席，不包括非世襲的4位州元首，料會後慕尤丁將得悉決定。阿卜杜拉本月16日曾勸請政治人物檢討行動，免讓國家陷政治動盪，時值反對派人民公正黨主席安華稱已向最高元首呈交文件，證明獲大多數國會議員支持，足以籌組新政府。

慕尤丁此舉惹反對派炮轟，繼安華上周五斥政府借抗疫濫權阻他上台，前首相馬哈蒂爾也指現時沒騷亂或法律與秩序崩潰的問題，頒布緊急狀態並不合理。

（星報/路透社）