阿塞拜疆軍涉殺兩俘虜 亞美尼亞斥犯戰爭罪 阿國指片段造假

處決片流傳 BBC核證

兩國自上月底就納卡地區的主權爭議爆發衝突，本月兩度達成停火協議，但成效有限。雙方參戰人員近日發放照片和影片，宣稱展示戰俘和敵軍屍體。BBC檢視多段社交媒體的影片，發現不少是舊影片或難以查證，但兩段上周起在Telegram一個親阿塞拜疆俄語頻道流傳的影片，可證實與發布者聲稱的內容相符。

首段影片顯示兩名亞美尼亞人被俘虜的過程，有人以帶有阿塞拜疆口音的俄語命令他們向前行、交出武器並舉高雙手。另一段影片中，被俘的兩人雙手被綁在身後，有人以阿塞拜疆語命令「瞄準他們的頭」，隨即響起多下槍聲，兩人應聲倒地。

亞美尼亞指兩人是73歲的哈科博揚（Benik Hakobyan）和25歲的阿達米揚（Yuri Adamyan）。前者在片中身穿軍用背心，但納卡地區人權申訴專員指他是南部城鎮哈德魯特（Hadrut）的平民，後者則可能是鄰近村落的軍人。阿塞拜疆國防部否認片中人隸屬其部隊，總檢察長亦稱調查後認為影片造假。

BBC以衛星圖片和當地電視報道對比建築物，證實影片背景是近日發生激戰的哈德魯特，並推斷是在10月9日至15日間拍攝，與最先查核影片的公民調查記者組織Bellingcat結論一致，後者確認片中士兵所用的頭盔和步槍與阿塞拜疆軍人相符。阿塞拜疆10月9日宣稱攻下哈德魯特，但激戰持續數日，直至15日才有影片顯示該國軍隊在市中心出現，這兩段影片亦是當日曝光。該國評論員指影片缺乏血漬，質疑真確性，BBC訪問的軍事專家則認為影片看來真實，有前英國軍事情報官員指看到傷口流出腦液。

歐洲委員會將查人權指控

亞美尼亞人權申訴專員塔托揚（Arman Tatoyan）斥處決行為是「無可否認的戰爭罪行」，又指該國在歐洲人權法院的代表已要求取得影片，他亦會向聯合國人權事務高級專員辦事處等反映。歐洲委員會（CoE）人權事務專員發言人確認已取得影片，將調查涉侵犯人權的指控。

（BBC）