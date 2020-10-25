促成以蘇建交 特朗普外交再立功

美國、以色列及蘇丹上周五發表三方聯合聲明稱，蘇丹和以色列同意關係正常化，結束兩國的交戰狀態，接下來數周，雙方代表將就農業、航空、移民等議題協商合作。以色列總理內塔尼亞胡形容該協議是「和平的重大突破」和「新時代的開始」。

與兩國領袖通電 嘲拜登無力促和

特朗普在白宮宣布這消息，並說還有至少5個阿拉伯國家希望與以色列達成和平協議，他在橢圓形辦公室與蘇丹和以色列領袖通電話時，不忘揶揄其對手、民主黨總統候選人拜登，他問內塔尼亞胡：「你覺得昏昏欲睡的拜登（Sleepy Joe）能促成這項協議嗎？我認為他不能。」內塔尼亞胡吞吞吐吐回應道：「總統先生，我能告訴你一件事，嗯，我們感謝美國任何協助推動和平的人。」

特朗普宣布這消息前不久，美國將蘇丹從「支援恐怖主義國家名單」上除名，令蘇丹可獲國際經濟援助及投資。特朗普上周稱，蘇丹新政府同意為過往在恐襲遇害的美國人家屬支付3.35億美元（約26.1億港元）賠償，以換取除名。

巴勒斯坦解放組織高層指摘蘇丹與以色列達成協議是背叛，猶如在巴人「背上捅上新一刀」。

法新社：蘇丹建交換美撤制裁

身為阿拉伯聯盟成員國的蘇丹長期與以色列交惡，在1948年以阿戰爭和1967年六日戰爭中，蘇丹都站在巴勒斯坦一方，派兵跟以色列交戰。美國以蘇丹前總統巴希爾支持極端組織蓋達領袖拉登為由，於1993年將蘇丹列為「支援恐怖主義國家」，按此執行制裁嚴重打擊該國經濟發展。蘇丹去年爆發反政府示威，巴希爾被推翻，文人與軍方支持的過渡政府後來就職，但經濟問題近日引發新一波示威潮。法新社稱，阿聯酋和巴林與美以有共同敵人伊朗，但蘇丹似是因經濟陷困，才願意與以色列建交換取美國撤銷制裁。

（華盛頓郵報/BBC）

（2020美國大選）