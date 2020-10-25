疫下蕭條 特朗普難打經濟牌爭連任

經濟增長近90年來爭連任總統最差

在今年初的達沃斯經濟論壇，特朗普顯然信心滿滿，花了半小時去推銷美國在奧巴馬時代如何惡劣，到自己任內高歌猛進。特朗普任內頭3年的平均經濟增長率是2.5%，以冷戰結束起計也只遜色於克林頓的3.9%。二戰以降在任總統連任失敗（1976的福特、1980年的卡特和1992年的老布殊）的背後，皆可見表現失色的經濟，故在股市屢創新高和失業率跌至1960年代以來最低之際，特朗普的確本可大打「經濟牌」。

民調：選民對經濟關心減

不過，美國當日出現首宗確診報告，此後新冠疫情席捲全國，令特朗普完全失去預算，倘若計及IMF推算今年經濟增長，特朗普任內4年的平均經濟增長率會跌至0.8%，成為1932年大蕭條以來，爭取連任總統中最差。即使美國經濟已稍為收復第二季的失地，官方失業率仍高達7.9%，是疫情爆發前兩倍。

蓋洛普最新民調（9月30日至10月15日）顯示，美國民眾在選前認為最重要的議題中，「淨提及經濟」（net economic mentions，即受訪者提及的關心議題中，最少一項是涉及整體經濟狀况和就業職位等的經濟議題）的比例僅14%，是1964年以來總統連任大選中最低，意味着特朗普就算想全力打經濟牌也未必有用。但特朗普仍可從蓋洛普另一民調（9月14日至28日）找回一些安慰——被問及自己及家庭比起4年前有否變好，答有「變好」的比例高達56%，是有總統競逐連任的大選中最高。

（衛報/蓋洛普）

（2020美國大選）