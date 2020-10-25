美單日增8萬新冠確診破新高 游離州陷重災 大選投票率成關鍵

特朗普拜登互斥無力抗疫

據Worldometer計算，美國前日單日確診個案總數達81,210，超越7月24日的逾7.9萬人紀錄，其中16個州份錄單日新高，包括俄亥俄、密歇根、北卡羅萊納、賓夕法尼亞、威斯康星等選情激烈的游離州。向來攻擊特朗普控疫不力的拜登，上周五在家鄉特拉華州威爾明頓提出控疫四大要務：全民免費接種疫苗、強制各州戴口罩、全國檢測計劃、增產兼分派個人防護裝備。特朗普則在佛羅里達競選集會上宣稱美國邁向疫情爆發的「最後一彎」，抨擊拜登無法給予國民擺脫疫情的希望。

研究：明年2月美或50萬人亡

華盛頓大學同日發表研究，指出科學家的模型預測顯示這病毒流行趨勢將在寒冬持續，料於明年2月18日前將致超過51.1萬人喪生，尤以俄亥俄、威斯康星等中西部州份尤甚。該研究又點出，要是各州的防護鬆懈，屆時死亡總數可達100萬。

身兼「新冠病毒追蹤項目」創辦人之一的《大西洋》雜誌特約撰稿人邁耶（Robinson Meyer）撰文指出，北達科他、蒙大拿和威斯康星州的新冠住院人數自9月中旬增加超過3倍，南達科他、猶他、印第安納和俄亥俄也幾近一倍。至於中西部「鐵鏽帶」游離州的人均感染率已高於美國其他地區，確診與住院個案持續增加，足以影響總統選舉。以賓夕法尼亞為例，民主黨人的缺席投票率為共和黨人的2至3倍，如疫情惡化限制大選日親身到票站投票，勢對共和黨不利。

石油論被追擊 拜登團隊急「補鑊」

另外，拜登上周四在候選人辯論中揚言倘若當選，將由石油工業「過渡」到再生能源，又一再否認自己曾說過反對水力壓裂法（開採頁岩能源的關鍵技術），隨即成為特朗普陣營的攻擊目標。特朗普在Twitter貼出拜登至少兩次說過抵制水力壓裂法的言論，嘗試動搖頁岩能源業有重要角色的游離州賓夕法尼亞，分析相信事件對得州和俄亥俄等重要州份也有影響。

拜登陣營則趕忙「補鑊」，其團隊強調拜登的政綱只是提出禁止在公共土地或水源批出新的能源開採許可，副總統候選人賀錦麗等亦強調拜登指的是削減化石燃料的補貼，短期不會取締石油業。

（路透社/華盛頓郵報/CNN/大西洋期刊/衛報）

（2020美國大選）