英日簽脫歐後首重大貿協 參考日歐貿易協議 或助英加入CPTPP

英日協議增電貿金融條款

英國國際貿易大臣卓慧思和日本外相茂木敏充昨日在東京簽署的自貿協議，內容大致複製現有日本與歐盟的自由貿易協議，新協議將有利日本列車和汽車零件打入英國市場，英國對進口日本汽車關稅到2026年前會逐步降至零，跟日歐貿易協議內容一樣；日本對英國農產品的稅率亦維持跟日歐協議相同。英日和歐日協議的最主要差別，是增加電子貿易和金融服務的條款，包括禁止政府要求企業披露人工智能技術及加密數據所用的演算法。

由於英國在今年除夕脫歐過渡期結束後將不涵蓋於日歐貿協，故英日兩國另外展開談判。談判在今年6月展開，到9月卓慧思和茂木在視像會議上達成協議。卓慧思在聯合聲明中表示，協議為英國企業提供通往亞太地區的門戶，亦為英國加入「跨太平洋伙伴全面及進展協定」（CPTPP）鋪平道路。CPTPP目前有11國簽署，佔全球經濟約13%。

英國今年1月脫歐後，正與全球多國商討簽署貿易協議（見表），今次簽署證明英國有力自行在歐盟以外達成新貿易協議。卓慧思稱：「經常有人稱英國不能達成重要貿易協議，或要多年時間完成。然而今日我們以這份創新、英國有份塑造及在破紀錄時間內達成的協議證明反對者錯了。」

日企憂無協議脫歐 恐礙供應鏈

日本企業在英國擴展業務為要打進歐洲大陸市場，日企現關注英國政府能否趕及在脫歐過渡期結束前跟歐盟達成自貿協議，擔心英國無協議脫歐會影響歐洲業務。日本車廠如日產及豐田在英國組裝汽車所用零件來自歐洲各地，很多汽車組裝後又會再出口到歐洲。

茂木敏充稱，英國脫歐後，英歐之間的供應鏈繼續維持相當重要，寄望雙方能夠就未來伙伴關係達成協議。

英國政府周四（22日）起與歐盟重啟貿易談判，卓慧思昨日表示雙方在談判有實質進展，但仍不排除會無協議下脫歐。

（共同社/金融時報/彭博社/路透社）