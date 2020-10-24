大馬首相覲見元首 報道：要求因新冠頒緊急狀態

《海峽時報》報道，慕尤丁昨日上午主持特別內閣會議商討緊急措施，以確保即使預算案在原定11月6日舉行的會議上不獲通過，亦不會觸發大選。慕尤丁在國會所佔的議席僅剛好過半，若預算案不獲通過，將等同是對其政府的不信任投票。有消息人士透露，政府有意實施「經濟緊急狀態」，與1969年騷亂時實施宵禁及部署軍事行動不同，民眾生活將如常，又稱是旨在「應對健康危機時毋須受政治阻礙」。

該國近日新冠病毒確診數急升，本周數天新增病例皆超800宗。根據憲法，若國家元首認為存在對國家安全、經濟或公共秩序威脅，可宣布進入緊急狀態，行政機關有權制定相關規則。

謀免預算案遭否決 安華斥濫權

反對派人民公正黨主席安華上月宣稱取得大多數國會議員支持，並足以籌組新政府。他批評現政府深知無法在國會取得多數支持，而利用疫情將濫權行為正當化，強調國家只會在安全受到威脅時頒布緊急狀態。

（海峽時報/路透社）