美FDA正式准用瑞德西韋醫新冠

【明報專訊】美國食品及藥物管理局（FDA）周四（22日）正式批准以抗病毒藥瑞德西韋用於治療感染新型冠狀病毒的住院患者，是首次批准藥物用於治療新冠病毒感染。
稱基於3臨牀測試作決定
瑞德西韋（Remdesivir）原用於治療伊波拉病毒感染，基於美國國立衛生研究院（NIH）測試顯示藥物有助加快患者康復，今年5月獲美國有限度批准用於緊急治療新冠病毒感染者。FDA稱，今次是基於3項隨機對照臨牀測試結果作出決定，有關測試涉及全球逾千名住院患者，結果顯示服用瑞德西韋能將患者的康復時間平均縮短5天，而重症患者則縮短了7天。雖然研究數據並未反映瑞德西韋能顯著降低患者的死亡率，但服藥後一個月患者死亡率有下降趨勢，特別是感染初期已服藥者。
藥廠：本月底可供應全球
瑞德西韋生產商吉利德科學（Gilead Sciences）稱，將會繼續研究瑞德西韋的功效及適合的治療方案，目前正應付美國對瑞德西韋的需求，料到本月底足可供應全球市場。公司又稱，瑞德西韋已在全球50個國家獲正式批准或臨時批准使用。目前瑞德西韋5天療程在美售價為3120美元。
不過，科學界對瑞德西韋療效仍有爭議。世界衛生組織本月中發表研究數據，稱瑞德西韋與另外3款現有藥物，包括抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）、HIV混合藥物「洛匹那韋/利托那韋」（lopinavir/ritonavir）和干擾素（interferon），對降低患者死亡率無明顯效果，亦無助患者更快康復，暫不會對藥物發出使用指引。
（路透社/BBC）
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