美FDA正式准用瑞德西韋醫新冠

稱基於3臨牀測試作決定

瑞德西韋（Remdesivir）原用於治療伊波拉病毒感染，基於美國國立衛生研究院（NIH）測試顯示藥物有助加快患者康復，今年5月獲美國有限度批准用於緊急治療新冠病毒感染者。FDA稱，今次是基於3項隨機對照臨牀測試結果作出決定，有關測試涉及全球逾千名住院患者，結果顯示服用瑞德西韋能將患者的康復時間平均縮短5天，而重症患者則縮短了7天。雖然研究數據並未反映瑞德西韋能顯著降低患者的死亡率，但服藥後一個月患者死亡率有下降趨勢，特別是感染初期已服藥者。

藥廠：本月底可供應全球

瑞德西韋生產商吉利德科學（Gilead Sciences）稱，將會繼續研究瑞德西韋的功效及適合的治療方案，目前正應付美國對瑞德西韋的需求，料到本月底足可供應全球市場。公司又稱，瑞德西韋已在全球50個國家獲正式批准或臨時批准使用。目前瑞德西韋5天療程在美售價為3120美元。

不過，科學界對瑞德西韋療效仍有爭議。世界衛生組織本月中發表研究數據，稱瑞德西韋與另外3款現有藥物，包括抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）、HIV混合藥物「洛匹那韋/利托那韋」（lopinavir/ritonavir）和干擾素（interferon），對降低患者死亡率無明顯效果，亦無助患者更快康復，暫不會對藥物發出使用指引。

（路透社/BBC）

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