稱猜5次即中 電腦專家曝特朗普Twitter密碼

Twitter：會加強美大選相關帳號安全

赫韋爾斯（Victor Gevers）在2016年與另外兩人已曾猜中密碼而登入過特朗普的Twitter帳戶。荷蘭《人民報》（De Volkskrant）周四（22日）報道，他上周五（16日）嘗試到第5次，就成功猜中密碼是「maga2020!」。當中maga是特朗普政治口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。他稱以為失敗4次後會被阻止嘗試登入，或是要提供額外資料，但結果沒有。

曾聯絡各部門 特勤局兩日後表感謝

事後赫韋爾斯聯絡特朗普競選團隊等多個相關人士和部門，又留言標註中央情報局（CIA）、白宮、聯邦調查局（FBI）和Twitter，但無人回應。赫韋爾斯稱，事發後一日特朗普才對帳戶啟用雙重認證，而特勤局到周二才聯絡自己，感謝告知有關保安問題。

（衛報）

（2020美國大選）