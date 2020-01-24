FBI：俄黑客入侵州政府網絡

【明報專訊】美國聯邦調查局（FBI）和隸屬國土安全部的網絡安全與基礎設施安全局（CISA）周四（22日）發出安全警報，表示俄羅斯政府黑客上月起，嘗試入侵十多個州和地方政府及航空部門的電腦網絡，從最少兩個伺服器盜取數據。當局指沒有證據顯示有任何選舉數據被盜，但黑客攻擊或對州和地方政府網絡儲存的選舉數據帶來「一些風險」。
當局指出，涉事黑客組織以Energetic Bear和Dragonfly等名字而為人所知，稱其尋求取得未來干擾行動的選項，藉此影響美國的政策和行動，或使州及地方政府失去合法性。
涉事組織曾遭批攻擊電力系統
華府官員曾經指摘該組黑客織攻擊美國的電力基建設施。俄羅斯官員此前一直否認企圖入侵美國電腦網絡，俄羅斯駐美使館暫時未有回應《華爾街日報》的查詢。
當局稱伊朗威脅更大
CISA局長克雷布斯（Christopher Krebs）稱，警示證明了俄羅斯廣泛的網絡攻擊行動，相信俄方黑客在大範圍地碰運氣式搜尋漏洞。不過，克雷布斯提醒伊朗威脅更大，「伊朗非常活躍，俄羅斯不如（伊朗）般活躍」。
（華爾街日報）
（2020美國大選）
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