最後辯論 特朗普拜登互斥收外國利益 兩人集中政策交鋒 紐時：反映截然不同願景

特朗普：疫情將完 拜登：冬季恐惡化

今次辯論在田納西州貝爾蒙特大學舉行，由全國廣播公司（NBC）記者主持，跟第一場同樣以新冠疫情打響頭炮。特朗普聲稱疫情正步向尾聲，對年底前有疫苗面世感樂觀，又再斥疫情是「中國的錯」。他以自己染疫後康復作為醫學進步的例子，聲稱已對病毒免疫。拜登則斥特朗普防疫不力，要對許多人的死負責，又警告冬季疫情恐惡化，炮轟特朗普無明確防疫計劃，「他說我們要學會與病毒共存，實際卻是與它共亡」。拜登強調要投入更多聯邦資源，才可確保學校和商業活動完全重啟；特朗普反駁美國不會步入拜登所說的「黑暗冬季」，強調會重啟國家。

焦點其後轉至兩人的外國商業利益醜聞。特朗普引述《紐約郵報》稱亨特涉與烏克蘭及中國企業存在可疑利益關係的報道，指控拜登從外國收受利益，對美國民眾欠一個交代。特朗普又引述《紐郵》報道提到2017年亨特跟時任華信能源董事長葉簡明的電郵，質問拜登何謂電郵中提到分得控股公司股權的「大人物」。本周自稱是亨特前商業合伙人的博布林斯基（Tony Bobulinski）獲特朗普邀請作辯論來賓，後者宣稱那「大人物」就是拜登。

拜登反駁稱「一輩子從未從外國獲得半分錢」，又引述《紐約時報》報道，反斥特朗普才在中國有生意往來及秘密銀行帳戶，在當地繳稅還高於美國。拜登要求特朗普「公開稅單，否則別再談貪污」。特朗普重複之前的回應，稱會在國家稅務局審查後公開稅務資料。

拜登：會逼中國遵貿易規範

至於外界關注的中國議題，今次辯論中不多提及。拜登稱會與盟國合作施壓，迫使中國遵從貿易規範，確保中國不再強迫美國企業技術轉移，但無詳述細節；特朗普則強調中美貿易戰成果，包括對中國銷美貨品加徵關稅。

在能源方面，拜登承諾將尋求從石油轉型至再生能源，特朗普質疑他是摧毀石油工業。拜登在辯論結束後澄清，他所指的是擺脫對化石燃料的補貼，但相信未來很長時間都難以完全擺脫對化石燃料的依賴，有關言論被視為失誤。

分析：選民已有「心水」 影響有限

多家傳媒形容，今次辯論火藥味遠不比首場，終於回復「較冷靜」、「真正的辯論」。美國有線新聞網絡（CNN）進行的即時民調顯示，分別有53%和39%受訪者認為拜登和特朗普取勝。但分析普遍預期這場辯論對選情影響不大，距離大選不足兩周，民調顯示多數選民已下決定，而且因應疫情，全國近5000萬人已親身或以郵寄方式提前投票，接近是2016年大選同期的8倍。

（紐約時報/華爾街日報/CNN/法新社）

（2020美國大選）