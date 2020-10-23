緊貼示威直播 居港泰裔邊看邊哭 憂流血收場 三大訴求不樂觀

明報記者 甄梓鈴

走在九龍城城南道，這一帶滿佈泰國人經營的餐廳和雜貨店，記者周一（19日）晚走進其中一間泰國雜貨店時，幾名店員在收銀機旁坐着，低頭滑手機，透過社交媒體瀏覽泰國示威最新資訊。五旬泰裔店員李小姐表示，這幾天她手機不離手，追看直播，心疼學生的安全。

認同學生訴求 不滿經濟差貪污濫權

有別於傳統「紅黃之爭」，這場由泰國學生主導的示威運動，以解散國會、修憲及停止打壓政治異見為主要訴求。李小姐認同學生的訴求，她認為泰國目前經濟不好，首相巴育政府充斥貪污和濫權問題，異見者接連被送進監獄，種種因素令民眾對政府怨氣累積。

《日經亞洲》分析，巴育在2014年軍事政變奪權後，軍政府宣稱要重建國家秩序和經濟，但6年以來一直無法阻止不平等加劇，而疫情下封關和防疫措施持續，使泰國經濟陰霾加深，旅遊業收益受挫，預期今年經濟收縮超過10%，最新調查顯示多達八成的應屆畢業生面臨就業難題。

憂巴育鐵腕鎮壓 重演70年代慘劇

在同店打工的泰國人梁小姐憶述，泰國警方上周五（16日）出動水炮車驅散示威者當晚，她們幾個店員一邊看直播一邊流淚。1970年代泰國經歷過兩場大規模學運，皆以流血收場，不少分析憂慮政府這次或會訴諸武力平定局勢。梁小姐說，小時候從父母口中得知這段歷史，她擔心若巴育政府控制不住局勢，可能會採取鎮壓行動，例如使用實彈對付示威者。

採訪期間，許多店舖的泰國人，都不願多談示威，李小姐和梁小姐算是比較敢言，但也表示回到泰國就不敢亂說話。即使身在香港，梁小姐的父母都會叮囑她盡量不要談政治，怕被秋後算帳。

李小姐來港打工超過30年，去年底回泰國探親時，驚覺社會變化很大，「現在說話都要小心，不及從前那麼自由。泰王權力愈來愈大，喜歡打壓誰就打壓誰」。

親人提醒在港避談政治 憂回國遭清算

現任泰王哇集拉隆功自登基以來，透過各方式鞏固權力，而疫症期間被指到德國避疫享樂，加劇民憤。談到新舊泰王的分別，受訪者要非不作評論，要不就是大罵。李小姐稱讚已故泰王普密蓬勤政愛民.，跟哇集拉隆功相差太遠，「現任泰王拿納稅人的錢去玩，社會（資源分配）不公平，貧者愈貧，富者愈富。」

除三大訴求以外，學運領袖帕努莎亞8月曾在法政大學集會宣讀10項宣言，呼籲改革君主制，被指挑戰王室底線，示威者上周三（14日）在曼谷街頭更一度阻擋王室車隊。在許多老一輩心中，即使泰王形象再差，王室還是極具分量，不盡認同年輕一代的做法。

記者在另一家雜貨店訪問了居港十多年的泰裔店員Joyce，她稱，以前父母家中都掛上泰王肖像，現在沒掛了，因為哇集拉隆功揮霍無度失民心。她又不時致電身處泰國的家人了解情况：「小朋友表達意見並無武器，政府卻射水（水炮車）驅趕，非常生氣。」對於巴育早前放話，政府尋求對話解決問題，但另一方面又打壓傳媒、限制通訊，她認為政府不會輕易讓步，學生訴求很難達到。