流感疫苗死者增至25 韓未煞停接種

首宗死亡個案上周五出現，死者是仁川市一名17歲青年，截至本周四全韓國累計25人接種流感疫苗後死亡。韓聯社報道，死亡個案遍佈全國，包括仁川、全羅南道、全羅北道、慶尚北道、慶尚南道等地區。

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬昨在國會表示，雖然近期接種流感疫苗後死亡個案有所增加，但調查小組認為死因和疫苗有直接關係的可能性不大，防疫部門和專家均認為，目前沒有暫停接種計劃的必要。她強調，當局將調查死因是否與疫苗有關，若發現任何異常，將立刻採取相應措施。

醫學協會：計劃應暫停

鄭銀敬指出，死亡病例接種的疫苗分別由5家不同藥廠製造，批號各不相同，不存在同一品牌疫苗或同一批次疫苗引發不良反應的問題，防疫部門已對與死亡病例同日及在同一醫療機構接種疫苗的人作電話調查，未發現有人出現重症以上的異常反應。

張竹君：港沒購入韓疫苗

韓國醫學協會同日召開記者會稱，接種計劃應該暫停，直至政府對疫苗的安全有把握。反對黨國民力量黨領袖金鍾仁也認為，應暫停接種計劃，直到確定死亡原因。

本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，留意到韓國的情况，本港沒入口韓國製造的流感疫苗，衛生署亦設有監察機制觀察接種者有否出現嚴重反應，暫未發現本港流感疫苗出現問題。她說藥劑業界有通報機制，如疫苗或藥物有嚴重副作用，可呈報予衛生署。

（韓聯社/路透社）