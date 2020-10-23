拜登兒子「硬碟門」 折射保守自由派媒體角力

保守派傳媒每日窮追猛打

《紐郵》和霍士目前是狙擊亨特「硬碟門」的主力，幾乎每天都有新的跟進報道。《紐郵》昨有專欄作家取得自稱是亨特前商業合伙人Tony Bobulinski的自白，後者宣稱拜登就是《紐郵》指是亨特跟時任華信能源董事長葉簡明通訊中提到分得控股公司股權的「大人物」。霍士則指涉及風波的亨特硬碟，之前跟聯邦調查局（FBI）的洗黑錢調查有關，但未知是否仍在調查，也不知道是否跟亨特有關。

上述報道大多受美國主流自由派傳媒冷待。《紐時》和《華郵》傾向質疑「硬碟門」的真實程度或政治動機。例如《紐時》上周引述新舊官員指出，情報機關去年向特朗普提警告，指其私人律師朱利亞尼（他承認是自己把硬碟交予《紐郵》），協助散播削弱拜登選情的假資訊。《華郵》則報道指特朗普遷怒FBI未肯正式調查「硬碟門」，有意大選後撤換FBI局長克里斯托弗‧雷。

自由派冷待 質疑真實度政治動機

迄今唯一向拜登當面提問「硬碟門」的是哥倫比亞廣播公司的記者，但拜登答道「沒回應」。自由派傳媒冷待事件也有一定爭議，早年協助《衛報》和斯諾登曝光棱鏡計劃等監控項目的著名調查記者格林沃爾德（Glenn Greenwald）周二在Twitter連續發文，以當年斯諾登案未曾被情報機構指控虛構為例，直指拜登團隊並未否定硬碟的真實性，因此值得懷疑事件屬實。

《華爾街日報》則傾向以社論提出詰問，其中周二那篇稱，儘管不認同特朗普想逼司法部調查事件，但批評親民主黨傳媒的立場——即就算硬盤內容屬實，也無法證明拜登違法。《華爾街日報》社論強調是否重罪不應是政治行為的最低標準，指拜登2017年已在考慮角逐白宮，跟與中國政府有聯繫的單位做交易會令人質疑其判斷力和身為總統如何處理中國問題。該社論強調拜登理應清楚解釋其中國商業聯繫，畢竟中國會是拜登若上台的其一最艱難外交政策挑戰。

（綜合報道）