今總統辯論 幕僚憂特朗普過火

憂弄巧反拙 幫拜登催同情票

辯論在田納西州的貝爾蒙特大學舉行，《紐時》報道，幕僚希望特朗普能再激怒拜登，但不要像首場辯論時般多次打斷對方發言。自《紐約郵報》揭露拜登兒子亨特疑與烏克蘭及中國企業存在利益關係後，特朗普已暗示會在辯論狙擊，但有幕僚擔心他無法控制自己，弄巧反拙激起選民同情拜登一家。

截至周三早上，特朗普就辯論開了兩次為時1小時的準備會議，部分幕僚懷疑準備是否充足，其中有人形容今次準備「鬆散且非傳統」。

拜登則將主打連月來展現的形象：他才是有能力帶領國家走出疫情及經濟受創的最佳人選、他才能重建被特朗普破壞的穩定。他與團隊亦做好對方會作惡毒攻擊的心理準備。

辯論前夕拜登首次就擴充最高法院大法官人數的爭論表達立場，稱如能當選則上任首180天內任命特別委員會，研究對最高法院的改革建議。特朗普隨即在Twitter回應指拜登想跟「激進左翼瘋子」合作，「不能讓這發生！」

（紐約時報）