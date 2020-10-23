今總統辯論 幕僚憂特朗普過火

【明報專訊】特朗普與拜登最後一場總統候選人辯論周四晚（香港時間今早9時，無綫電視明珠台將直播）舉行，《紐約時報》指特朗普的幕僚希望他今次能提出帶領國家的積極願景，與拜登的政策形成強烈對比，盼對少數尚未決定投票意向的選民引起共鳴，但又怕特朗普在拜登兒子醜聞上火力過猛，反幫拜登催出同情票。
憂弄巧反拙 幫拜登催同情票
辯論在田納西州的貝爾蒙特大學舉行，《紐時》報道，幕僚希望特朗普能再激怒拜登，但不要像首場辯論時般多次打斷對方發言。自《紐約郵報》揭露拜登兒子亨特疑與烏克蘭及中國企業存在利益關係後，特朗普已暗示會在辯論狙擊，但有幕僚擔心他無法控制自己，弄巧反拙激起選民同情拜登一家。
截至周三早上，特朗普就辯論開了兩次為時1小時的準備會議，部分幕僚懷疑準備是否充足，其中有人形容今次準備「鬆散且非傳統」。
拜登則將主打連月來展現的形象：他才是有能力帶領國家走出疫情及經濟受創的最佳人選、他才能重建被特朗普破壞的穩定。他與團隊亦做好對方會作惡毒攻擊的心理準備。
辯論前夕拜登首次就擴充最高法院大法官人數的爭論表達立場，稱如能當選則上任首180天內任命特別委員會，研究對最高法院的改革建議。特朗普隨即在Twitter回應指拜登想跟「激進左翼瘋子」合作，「不能讓這發生！」
（紐約時報）
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