華府公布俄伊干預情報 時機惹揣測 FBI：伊朗向美選民發電郵損害特朗普 民主黨質疑乏根據

極右組織「驕傲男孩」名義發電郵

拉特克利夫（John Ratcliffe）稱，有關電郵是以極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）名義發出，要求收件人於大選當日投票給特朗普，否則會有後果。電郵亦聲稱組織已侵入美國的「整個投票系統」，可以知道收件人投票給哪名候選人，警告收件人需更改其政黨傾向，以示已接獲信息及同意依循指示。拉特克利夫透露，伊朗亦曾透過電郵發布影片，聲稱任何人都可能以偽造選票投票，甚至從海外造假，意圖動搖選民對美國民主的信心，但他強調選舉舞弊的說法不實。至於俄羅斯雖然「如同2016年大選般取得部分選民資料」，但當局暫未發現俄方有同類行動。

伊朗否認指控 稱「與美不同」

拉特克利夫無提供具體證據說明電郵與伊朗有關，亦無談及伊朗及俄國所獲資料詳情及從何獲得，且無資料顯示兩國黑客曾入侵美國選民資料庫，同時美國不少州份的選民登記資料屬公開性質。克里斯托弗．雷（Christopher Wray）強調華府會嚴正處理選舉保安威脅，不容外國干預或任何犯罪活動削弱公眾對選舉的信心。伊朗駐聯合國代表團發言人強調伊朗「與美國不同」，不會干擾其他國家的選舉，否認華府指控。

民主黨議員：分散關注俄干預大選

美國官員近月曾多番警告外國將試圖干預大選，不過部分民主黨人對情報部門針對伊朗干預選舉的指控有所質疑。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在Twitter稱，華府為何確信威脅選民把票投給特朗普的電郵意在損害特朗普，懷疑當局旨在分散外界對俄羅斯干預選舉的注意。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）受訪時亦指出，情報官員早前在機密簡報會上未有談及伊朗擬打擊特朗普，亦相信簡報內容顯示伊朗正試圖損害美國人整體對選舉的信心，而非特別針對特定人物。特朗普周三在競選活動中，否認俄羅斯干預大選的說法，包括有指俄國發放針對拜登家族黑材料等的指控。

《金融時報》稱，今次記者會舉行倉促，疑與本周二有傳媒報道佛羅里達州及阿拉斯加州等地的民主黨選民收到自稱「驕傲男孩」發出的的恐嚇信有關。《華盛頓郵報》亦稱，游離州民主黨選民接獲恐嚇電郵一事周二曝光後，聯邦政府迅速介入調查，到周三晚便公布伊朗是幕後黑手，相信是歷來最快公布的同類情報。有匿名官員稱，相信發布電郵者是聽命於伊朗相關人士，利用「驕傲男孩」網絡系統漏洞行動。

（金融時報/華盛頓郵報/Politico）