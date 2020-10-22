尼日利亞血腥鎮壓反警暴示威 軍方指假新聞

目擊者稱多人當場死亡 士兵搬屍

多家傳媒報道，周二晚有身穿制服者向聚集在萊基（Lekki）收費廣場的示威者開槍。有目擊者向英國廣播公司（BBC）稱當時「情况混亂，有人在我旁邊中槍，當場死亡」。路透社亦引述4人稱目擊士兵開槍，其中兩人提到槍擊開始前不久，街燈一度關閉，有一人稱見到近10人中槍，有士兵搬運屍體。尼日利亞傳媒Premium Times的報道則指有12人死亡。

州長促總統介入調查槍擊

桑沃—奧盧（Babajide Sanwo-Olu）形容今次是「不幸的槍擊事件」，並指有25人受傷留醫，其中兩人接受深切治療，其後表示一名傷者傷重不治，但未知是否示威者。他否認傳媒報道的死亡人數，並提到拉各斯昨日上午仍有縱火和破壞事件，促總統布哈里介入調查槍擊案。布哈里的聲明沒直接提及此事，呼籲民眾在警察改革「加快步伐」之際保持耐性。拉各斯等地周二起無限期實施24小時戒嚴，BBC報道指昨日拉各斯多地有警察向天開槍，驅散違反戒嚴令的示威者。

示威浪潮始於本月初，網上有影片顯示疑似「反搶劫特種部隊」（ SARS）警員槍殺一名年輕人。10月8日起多地連日爆發示威，要求解散SARS。該小隊在1992年成立，旨在打擊武裝搶劫案，其成員可身穿便衣行動，並使用與安全部門或政府機構無關的普通車輛。多年來該小隊被指利用這點，經常突然搜查普通民眾，掠奪貴重物品。國際特赦組織6月發表報道，指2017年1月至今年5月間，至少有82宗涉及SARS的虐待和謀殺案。

布哈里上周日解散SARS，但當局兩日後宣布成立新小隊「特種武器和戰術部隊」（SWAT），示威者繼續上街要求改革執法部門，並提出五大訴求，包括釋放被捕示威者、為警暴受害者伸張正義和賠償家屬、成立獨立機構處理對警察不當行為的調查和起訴等。總統警察改革小組上周二曾稱同意有關訴求。

聯國籲雙方克制 歐盟拜登抨鎮壓

今次事件獲國際社會關注，聯合國秘書長古特雷斯昨日呼籲尼日利亞保安部隊克制，同時請示威者避免「暴力」，歐盟抨擊有人殺害示威者，美國民主黨總統候選人拜登則譴責當局鎮壓示威者。英超球隊曼聯的尼日利亞裔球星恩哈路（Odion Jude Ighalo）指控該國政府「殺害人民」，直言「對這個政府感羞恥」。

（BBC/路透社/法新社）

（2020美國大選）