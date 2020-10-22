武器停售港警影響微 制裁執行「很大疑問」

「美國在香港有很大的商業利益，很多美國企業在香港，怎能夠即時撤出？」許田波說：「雖然美國表示『不承認香港（高度）自治地位』，其實北京是否還在觀察美企的動作，如果美企真的撤出香港市場，是兩敗俱傷。」

西方多國現「避風港」倡議

許田波又指蓬佩奧今年確按《香港人權與民主法案》宣布認證香港不具高度自治，「明年呢？美國想不想再對香港採取行動，制裁的內容會否擴大到其他行會成員或司局長，又是另一個問題」。

西方多國漸有聲音要為港人提供類似「避風港」的收留政策，美國也不例外，許田波提到HKDC正積極推動的《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。該法案最早由HKDC總監朱牧民今年初開始參與草擬，旨在協助那些有案底、曾被警察拘捕的港人，目前獲眾議院外交事務委員會通過，但距離完成立法程序仍遠。但許田波直言，即使法案獲通過，也要顧慮特朗普政府傾向收緊難民收留政策的因素。美國國務院9月底宣布新財政年度的難民接收項目計劃，在專為指定國家或地區而設的特殊分配項目首次納入香港。

（2020美國大選）