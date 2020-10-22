學者：美實行多邊主義才能助港

【中美關係篇．系列四之四】

明報記者 周宏量 甄梓鈴

前美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）在反修例運動方興未艾之際卸任回國，去年7月在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演說，反思美國對港政策時，提到香港證明了作為「二線」（second-tier）議題也不能忽略，因在某時刻它們或「突然看來更重要」。

在唐偉康的演說後，香港似乎看來變得還要「更重要」，例如去年11月，美國正式就《香港人權與民主法案》立法，為華府增加中間制裁選項，以及要求國務卿每年認證香港的自治程度。事隔約半年，因應北京醞釀訂立《港區國安法》，美國國務卿蓬佩奧今年5月底正式向國會提交認證報告，不再承認香港擁有高度自治，不值得再享有美國給予跟內地區分的特殊待遇。

包潤石：特朗普用制裁「亂七八糟」

到今年7月，美國總統特朗普簽署行政命令，下令展開廢除對港特殊待遇等制裁程序，到8月更按此宣布制裁11名侵犯人權及損害香港自治程度的內地和香港官員，包括港澳辦主任夏寶龍和香港行政長官林鄭月娥。到上周美國國務院再正式引用《香港自治法案》制裁同一批官員（只有前香港警務處長盧偉聰未有再次在列）。

但下屆美國政府在對港問題的處理手法未必一樣。在香港回歸前後出任美國駐港總領事的包潤石（Richard Boucher）向本報稱，制裁一向是美國政府和國會的慣常工具，但特朗普政府卻以「亂七八糟」（willy-nilly）的方式，每當面對問題就使用制裁。包潤石相信特朗普連任會更多使用制裁，但會擾亂曾為美國帶來繁榮的全球商業模式。

包潤石提醒，這不代表拜登上台不會使用制裁，只是會使用得「沒那麼頻密和非理性」，也會願就移除制裁展開談判，並嘗試在有可能的情况下管控衝突和達成協議，廢除不會直接損及美國國家安全的制裁內容。他估計拜登的政府在制裁上會更直接針對內地單位或利益，同時給予港人和港企某些例外，但提醒北京持續干預香港的政局、司法制度和日常生活等下，美國將繼續施以制裁和限制——無論是哪黨控制白宮或國會。

葛來儀：拜登勢懲削港高度自治者

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）則向本報提到，拜登曾形容《港區國安法》生效是對香港自由的「致命打擊」，威脅對華採取經濟制裁。她指拜登將繼承特朗普政府採取的一系列政策動作，包括暫停港美協議及對指定人士或單位的制裁，但因應中方持續實施《港區國安法》，可預期拜登會以各種可用手段去懲罰那些要為剝奪港人（高度）自治負責的人士。倘若北京因此重新考慮其處事方式，將有機會走上新方向。

「倘盟友與美合作 事半功倍」

有份在美國創立「香港民主委員會」（HKDC）的聖母大學政治學教授許田波則向本報稱，無論是特朗普還是拜登，處理香港問題上「整體而言都差不多」，只是手法必有不同。但她認為，最重要的不是誰入主白宮或誰可控制參眾兩院，而是看美國政界如何處理國際關係，「因為如果只有想對中國強硬、想幫助香港，北京訪歐洲游說，問題就解決」。

她舉例指去年許多歐洲國家都不願跟隨美國對華強硬的做法，主因是特朗普政府的關稅政策不但傷害中國，同時傷害歐洲和加拿大等盟友，因此只有美國實行多邊主義，才能建立有效的策略來幫助香港、約束中國。她說：「如果美國的盟友願意與美國合作，做所有事情都事半功倍，民主黨一直強調國際同盟、與盟友合作。」

但許田波承認，北京強推《港區國安法》有令歐洲國家較願意協助香港，例如德國對華立場變得強硬；另一例子是「20多年來都沒為香港做過任何事」的英國政府突宣布加大英國國民（海外）護照（BNO）人士的簽證權利，「大家都非常愕然」。她說：「基本上，是因為《港區國安法》令全球走在一起。」

（2020美國大選）