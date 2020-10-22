特朗普在華持銀行帳戶 紐時揭交稅遠高美本土

旗下公司2013至15年中國繳稅147萬

《紐時》指，中國是特朗普除英國和愛爾蘭外擁有銀行帳戶的國家，但該帳戶由「特朗普國際酒店管理有限公司」控制，稅務資料顯示該公司在2013至15年尋求達成許可協議期間，曾繳付188,561美元（約147萬港元）稅項。《紐時》上月亦引述稅務文件揭露特朗普多年來報稱生意虧損而沒交入息稅，上屆大選前後納稅額亦僅750美元。

特朗普集團律師加滕（Alan Garten）回應《紐時》查詢時，提及公司「於一間在美國設有分行的中資銀行開設帳戶，以便支付同在中國開展業務相關的當地稅收」。他強調在中國開設的辦公室沒達成任何具體交易、買賣或其他商業活動，自2015年起即處閑置狀態，而現時仍存在的銀行帳戶，以往一直沒有作其他用途。

特朗普多年來尋求在中國開展業務，《紐時》稱最少可追溯到2006年他在香港及中國內地申請註冊商標，上屆大選前也曾尋求跟中國國家電網公司合作，但因後者捲入涉貪調查而放棄。《紐時》指特朗普為在中國開展業務投放最少19.2萬美元（近150萬港元）資金，到5間專門為在當地開展項目而成立的小型公司。

FBI取得拜登子電腦 同意非俄國假消息

特朗普上任後公司跟內地相關人等的交易，向來備受揣測，但近期他借《紐約郵報》的爆料報道反擊，嘗試令焦點放在拜登兒子亨特跟烏克蘭和中國的涉嫌利益衝突。眾議院情報委員會主席希夫上周五曾形容事件是俄羅斯假消息行動的一部分，但國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）周一否認有關說法。霍士新聞周二引述消息人士報道，聯邦調查局（FBI）也取得屬於亨特、內有與外國公司協議電郵的手提電腦，而FBI和司法部官員均同意拉特克利夫的評估。

（紐約時報/霍士新聞/Politico）

（2020美國大選）