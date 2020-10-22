巴育允有條件撤緊急狀態 示威者拒收貨

巴育：國會解決 反對派：落台

泰國政府上周四起在首都區頒布緊急狀態令，禁止5人或以上的政治集會，觸發新一輪集會示威浪潮，但巴育昨晚發表演說，宣布正準備解除緊急狀態令，前提是「沒有暴力事件」。他強調要從滑入混亂深淵的懸崖邊踏後一步，又稱他作為國家領袖，有必要平衡各方需要和意見。巴育敦促爭端應在國會解決，但泰國下議院由其盟友主導，上議院成員更全部由其前軍政府所任命。巴育稱：「示威者已發聲，其觀點已被聽見，現在他們是時候讓其觀點跟泰國社會其他部分的觀點調和。」

一名示威者向法新社稱，不相信巴育會撤回緊急狀態令，「因為他已設下條件」，明言示威同儕必須堅守訴求。而在巴育發表演說之際，數以萬計示威者請遊行前往其辦公室所在政府大樓，除要求巴育辭職和解除緊急狀態，還要求當局釋放被捕人士。

另外，數碼部長同日較早前聲言已獲法院授權封殺發起連場示威的「自由青年」。後者回應稱：「即使你們關掉我們（網上平台）也無問題，我們是場運動。」自由青年的秘書長塔貼（Tattep Ruangprapaikitseree）稍後再向路透社回應巴育聲明，指修憲和王室改革等示威者訴求可在國會商討，但是「巴育必須首先辭職，那是最容易做到的事」。

網上平台被封殺

「自由青年」強調無大台

另一邊廂，刑事法院昨日拒絕了數碼部要求關閉網上電視台Voice TV和3間新聞網站的命令。流亡前首相他信家族有份持股的Voice TV以違憲為由上訴，獲法院接納並推翻之前一日要求關閉該電視台「所有平台」的數碼部命令之判決。法院指當局的命令未有清楚提到任何錯誤行為。

（路透社/日經亞洲/Khaosod）